Долина утверждает, что считала сделку с квартирой частью спецоперации

2025-12-09T09:52+0300

МОСКВА, 9 дек- ПРАЙМ. Певица Лариса Долина при совершении сделок по продаже её квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников, говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "При совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников", - указывается ее позиция в судебных документах. Долина также указывала в иске, что покупательница квартиры Полина Лурье "не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца". Как заявляла ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко, "эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда", у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и "должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование". Проходить ежегодный осмотр психиатра педагогов обязывает приказ Минздрава 342н от 20 мая 2022 года. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Судебное заседание назначено на 16 декабря. Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей. По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Один из них обжаловал приговор.

