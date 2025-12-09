https://1prime.ru/20251209/dolja-865344913.html

Доля отечественных имплантов к 2030 году должна вырасти до 19,5%

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Доля отечественных медицинских имплантов к 2030 году должна вырасти до 19,5%, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ, которую утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году должны стать… увеличение до 19,5% доли медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, произведенных на территории Российской Федерации, в общем объеме таких изделий, необходимых для системы здравоохранения", - говорится в документе.

