https://1prime.ru/20251209/dolja-865344913.html
Доля отечественных имплантов к 2030 году должна вырасти до 19,5%
Доля отечественных имплантов к 2030 году должна вырасти до 19,5% - 09.12.2025, ПРАЙМ
Доля отечественных имплантов к 2030 году должна вырасти до 19,5%
Доля отечественных медицинских имплантов к 2030 году должна вырасти до 19,5%, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ, которую утвердил президент... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T03:49+0300
2025-12-09T03:49+0300
2025-12-09T03:49+0300
экономика
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865344913.jpg?1765241384
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Доля отечественных медицинских имплантов к 2030 году должна вырасти до 19,5%, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году должны стать… увеличение до 19,5% доли медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, произведенных на территории Российской Федерации, в общем объеме таких изделий, необходимых для системы здравоохранения", - говорится в документе.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
Доля отечественных имплантов к 2030 году должна вырасти до 19,5%
Доля отечественных медицинских имплантов к 2030 году должна вырасти до 19,5%
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Доля отечественных медицинских имплантов к 2030 году должна вырасти до 19,5%, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году должны стать… увеличение до 19,5% доли медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, произведенных на территории Российской Федерации, в общем объеме таких изделий, необходимых для системы здравоохранения", - говорится в документе.