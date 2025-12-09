https://1prime.ru/20251209/dolzhnik-865353571.html
ВС рассказал, кто может быть признан контролирующим лицом должника
ВС рассказал, кто может быть признан контролирующим лицом должника - 09.12.2025, ПРАЙМ
ВС рассказал, кто может быть признан контролирующим лицом должника
Суд может признать контролирующим лицом должника мажоритарного кредитора или основного кредитора, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ,... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T10:52+0300
2025-12-09T10:52+0300
2025-12-09T10:52+0300
банки
финансы
россия
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Суд может признать контролирующим лицом должника мажоритарного кредитора или основного кредитора, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Контролирующим должника лицом… может быть признан мажоритарный кредитор или единственный (основной) контрагент (заказчик, покупатель), если в условиях имущественного кризиса должника такие лица, фактически определяя его действия, извлекают преимущества из убыточной деятельности должника", - сказано в документе. В нем поясняется, что под контролирующими должника лицами понимаются лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица вне зависимости от формально-юридических признаков аффилированности. Например, имеющие возможность давать указания лицам, входящим в состав органов управления должника и обладающие возможностью контролировать использование вложенных в должника средств и получать прибыль (бенефициарный интерес). Под аффилированными понимаются лица, имеющие с должником общие экономические интересы и находящиеся под контролем одного контролирующего лица или одной группы контролирующих лиц. При определении статуса кредитора во внимание принимается как юридическая, так и фактическая его аффилированность с должником, разъясняет ВС РФ. Проект направлен на доработку в редакционную комиссию.
https://1prime.ru/20251203/mironov--865162820.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, вс рф
Банки, Финансы, РОССИЯ, ВС РФ
ВС рассказал, кто может быть признан контролирующим лицом должника
Суд может признать мажоритарного кредитора контролирующим лицом должника
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ.
Суд может признать контролирующим лицом должника мажоритарного кредитора или основного кредитора, говорится
в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Контролирующим должника лицом… может быть признан мажоритарный кредитор или единственный (основной) контрагент (заказчик, покупатель), если в условиях имущественного кризиса должника такие лица, фактически определяя его действия, извлекают преимущества из убыточной деятельности должника", - сказано в документе.
В нем поясняется, что под контролирующими должника лицами понимаются лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица вне зависимости от формально-юридических признаков аффилированности.
Например, имеющие возможность давать указания лицам, входящим в состав органов управления должника и обладающие возможностью контролировать использование вложенных в должника средств и получать прибыль (бенефициарный интерес).
Под аффилированными понимаются лица, имеющие с должником общие экономические интересы и находящиеся под контролем одного контролирующего лица или одной группы контролирующих лиц. При определении статуса кредитора во внимание принимается как юридическая, так и фактическая его аффилированность с должником, разъясняет ВС РФ
.
Проект направлен на доработку в редакционную комиссию.
В Госдуме попросили ВС дать разъяснения по мошенническим схемам с жильем