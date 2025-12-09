Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС рассказал, кто может быть признан контролирующим лицом должника - 09.12.2025, ПРАЙМ
ВС рассказал, кто может быть признан контролирующим лицом должника
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Суд может признать контролирующим лицом должника мажоритарного кредитора или основного кредитора, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Контролирующим должника лицом… может быть признан мажоритарный кредитор или единственный (основной) контрагент (заказчик, покупатель), если в условиях имущественного кризиса должника такие лица, фактически определяя его действия, извлекают преимущества из убыточной деятельности должника", - сказано в документе. В нем поясняется, что под контролирующими должника лицами понимаются лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица вне зависимости от формально-юридических признаков аффилированности. Например, имеющие возможность давать указания лицам, входящим в состав органов управления должника и обладающие возможностью контролировать использование вложенных в должника средств и получать прибыль (бенефициарный интерес). Под аффилированными понимаются лица, имеющие с должником общие экономические интересы и находящиеся под контролем одного контролирующего лица или одной группы контролирующих лиц. При определении статуса кредитора во внимание принимается как юридическая, так и фактическая его аффилированность с должником, разъясняет ВС РФ. Проект направлен на доработку в редакционную комиссию.
10:52 09.12.2025
 
ВС рассказал, кто может быть признан контролирующим лицом должника

МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Суд может признать контролирующим лицом должника мажоритарного кредитора или основного кредитора, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Контролирующим должника лицом… может быть признан мажоритарный кредитор или единственный (основной) контрагент (заказчик, покупатель), если в условиях имущественного кризиса должника такие лица, фактически определяя его действия, извлекают преимущества из убыточной деятельности должника", - сказано в документе.
В нем поясняется, что под контролирующими должника лицами понимаются лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица вне зависимости от формально-юридических признаков аффилированности.
Например, имеющие возможность давать указания лицам, входящим в состав органов управления должника и обладающие возможностью контролировать использование вложенных в должника средств и получать прибыль (бенефициарный интерес).
Под аффилированными понимаются лица, имеющие с должником общие экономические интересы и находящиеся под контролем одного контролирующего лица или одной группы контролирующих лиц. При определении статуса кредитора во внимание принимается как юридическая, так и фактическая его аффилированность с должником, разъясняет ВС РФ.
Проект направлен на доработку в редакционную комиссию.
