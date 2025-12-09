https://1prime.ru/20251209/ekspert-865345911.html

Эксперт рассказал о росте цен на оперативную память и флеш-накопители

Эксперт рассказал о росте цен на оперативную память и флеш-накопители - 09.12.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о росте цен на оперативную память и флеш-накопители

Цены на оперативную память и флеш-накопители росли на мировом рынке в октябре-ноябре, и такая динамика сохранится в ближайшие месяцы из-за высокого спроса со... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T05:35+0300

2025-12-09T05:35+0300

2025-12-09T05:35+0300

технологии

м.видео

samsung

micron

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865345911.jpg?1765247733

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Цены на оперативную память и флеш-накопители росли на мировом рынке в октябре-ноябре, и такая динамика сохранится в ближайшие месяцы из-за высокого спроса со стороны дата-центров и разработчиков моделей искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости ведущий менеджер категории "Комплектующие для ПК" ритейлера "М.Видео" Арсен Гайдарилов. "Цены на оперативную память DRAM, высокопроизводительную HBM и флэш-память NAND уверенно растут на мировом рынке на протяжении октября-ноября 2025 года, и эта тенденция, по оценкам производителей, сохранится в ближайшие месяцы", - сказал он. По его словам, мировой рынок памяти сейчас активно перестраивается: "резко выросли потребности дата-центров и разработчиков ИИ-моделей, которым требуются огромные объемы высокопроизводительной памяти и быстрых серверных SSD". Сегмент ИИ-инфраструктуры потребляет значительно больше оперативной памяти, чем традиционные вычислительные системы, что создает дефицит и приводит к устойчивому повышению контрактных цен. Параллельно ведущие производители накопителей - Samsung, SK Hynix, Micron - переориентируют фабрики на более производительные и востребованные стандарты, постепенно сокращая выпуск менее маржинальных линеек, включая оперативную память DDR4. Эксперт отмечает, что ситуация в сегменте флеш-накопителей развивается аналогично: цены на пластины для такой памяти на мировом рынке уже выросли на 20-60% из-за высокого спроса на корпоративные SSD, используемые в серверах для ИИ. Так, на розничном рынке изменения проявляются динамично: каждая новая партия памяти, SSD и видеокарт приходит по более высоким закупочным ценам, поэтому рост выглядит ступенчатым. При этом заметна неоднородность - в продаже еще остаются партии, закупленные по старым контрактным ценам, из-за чего динамика отличается у разных поставщиков и брендов. "В целом повышение цен уже затрагивает оперативную память, SSD-накопители, видеокарты, готовые ПК, серверы и другую технику, в производстве которой используются чипы DRAM, GDDR, HBM и NAND. Мы рекомендуем всем клиентам, которые планировали в будущем покупки гаджетов с большим объемом памяти, совершить их в ближайшее время", - сказал Гайдарилов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, м.видео, samsung, micron