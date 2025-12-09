Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В фарше омского производителя нашли кишечную палочку и опасных микробов - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/farsh-865358170.html
В фарше омского производителя нашли кишечную палочку и опасных микробов
В фарше омского производителя нашли кишечную палочку и опасных микробов - 09.12.2025, ПРАЙМ
В фарше омского производителя нашли кишечную палочку и опасных микробов
Приостановлено действие декларации о соответствии на свиной фарш производства компании "Калачинские мясные продукты" в Омской области из-за обнаруженных в... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T12:15+0300
2025-12-09T12:15+0300
сельское хозяйство
бизнес
омская область
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/81670/10/816701055_0:375:2974:2048_1920x0_80_0_0_b4c0ab4d0d0aa0465ec5e656feba5704.jpg
ОМСК, 9 дек - ПРАЙМ. Приостановлено действие декларации о соответствии на свиной фарш производства компании "Калачинские мясные продукты" в Омской области из-за обнаруженных в продукте микроорганизмов, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. "Восьмого декабря 2025 года управление Россельхознадзора по Омской области приостановило действие декларации о соответствии на свиной фарш производства ООО "Калачинские мясные продукты". Мера принята по результатам лабораторных исследований двух образцов, отобранных специалистами ведомства в рамках государственного задания.​ В одном образце обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), во втором - превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)", - говорится в сообщении ведомства.​ Производителю направлено информационное письмо для изъятия партии из оборота и предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.
https://1prime.ru/20251122/ryba-864821536.html
омская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/81670/10/816701055_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_330bd01364415e2cecb3f5c5a191f32e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, бизнес, омская область, россельхознадзор
Сельское хозяйство, Бизнес, Омская область, Россельхознадзор
12:15 09.12.2025
 
В фарше омского производителя нашли кишечную палочку и опасных микробов

В фарше производства "Калачинские мясные продукты" нашли кишечную палочку

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМясоперерабатывающее предприятие
Мясоперерабатывающее предприятие - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Мясоперерабатывающее предприятие. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ОМСК, 9 дек - ПРАЙМ. Приостановлено действие декларации о соответствии на свиной фарш производства компании "Калачинские мясные продукты" в Омской области из-за обнаруженных в продукте микроорганизмов, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
"Восьмого декабря 2025 года управление Россельхознадзора по Омской области приостановило действие декларации о соответствии на свиной фарш производства ООО "Калачинские мясные продукты". Мера принята по результатам лабораторных исследований двух образцов, отобранных специалистами ведомства в рамках государственного задания.​ В одном образце обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), во втором - превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)", - говорится в сообщении ведомства.​
Производителю направлено информационное письмо для изъятия партии из оборота и предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.
Продажа мяса на рынке - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Мяса и рыбы в России достаточно, считает ректор СПбГУВМ
22 ноября, 12:40
 
Сельское хозяйствоБизнесОмская областьРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала