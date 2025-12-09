https://1prime.ru/20251209/farsh-865358170.html
В фарше омского производителя нашли кишечную палочку и опасных микробов
В фарше омского производителя нашли кишечную палочку и опасных микробов - 09.12.2025, ПРАЙМ
В фарше омского производителя нашли кишечную палочку и опасных микробов
Приостановлено действие декларации о соответствии на свиной фарш производства компании "Калачинские мясные продукты" в Омской области из-за обнаруженных в... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T12:15+0300
2025-12-09T12:15+0300
2025-12-09T12:15+0300
сельское хозяйство
бизнес
омская область
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/81670/10/816701055_0:375:2974:2048_1920x0_80_0_0_b4c0ab4d0d0aa0465ec5e656feba5704.jpg
ОМСК, 9 дек - ПРАЙМ. Приостановлено действие декларации о соответствии на свиной фарш производства компании "Калачинские мясные продукты" в Омской области из-за обнаруженных в продукте микроорганизмов, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. "Восьмого декабря 2025 года управление Россельхознадзора по Омской области приостановило действие декларации о соответствии на свиной фарш производства ООО "Калачинские мясные продукты". Мера принята по результатам лабораторных исследований двух образцов, отобранных специалистами ведомства в рамках государственного задания. В одном образце обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), во втором - превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)", - говорится в сообщении ведомства. Производителю направлено информационное письмо для изъятия партии из оборота и предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.
https://1prime.ru/20251122/ryba-864821536.html
омская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/81670/10/816701055_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_330bd01364415e2cecb3f5c5a191f32e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, бизнес, омская область, россельхознадзор
Сельское хозяйство, Бизнес, Омская область, Россельхознадзор
В фарше омского производителя нашли кишечную палочку и опасных микробов
В фарше производства "Калачинские мясные продукты" нашли кишечную палочку