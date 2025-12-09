https://1prime.ru/20251209/farsh-865358170.html

В фарше омского производителя нашли кишечную палочку и опасных микробов

сельское хозяйство

бизнес

омская область

россельхознадзор

ОМСК, 9 дек - ПРАЙМ. Приостановлено действие декларации о соответствии на свиной фарш производства компании "Калачинские мясные продукты" в Омской области из-за обнаруженных в продукте микроорганизмов, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. "Восьмого декабря 2025 года управление Россельхознадзора по Омской области приостановило действие декларации о соответствии на свиной фарш производства ООО "Калачинские мясные продукты". Мера принята по результатам лабораторных исследований двух образцов, отобранных специалистами ведомства в рамках государственного задания.​ В одном образце обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), во втором - превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)", - говорится в сообщении ведомства.​ Производителю направлено информационное письмо для изъятия партии из оборота и предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.

омская область

