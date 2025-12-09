Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС согласовала цену на первый российский дженерик от психозов
экономика
бизнес
здоровье
россия
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Зуклопентиксол", предназначенный для начального лечения острых и хронических психозов у взрослых, согласованная цена на 9,3% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Клопиксол-акуфаз", сообщила служба. "ФАС: цена на препарат "Зуклопентиксол" снижена на 9,28%. Снижение рассчитано относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Клопиксол-акуфаз", - говорится в сообщении. "Цена за 5 ампул объемом 1 миллилитр раствора первого отечественного дженерика для внутримышечного введения в дозировке 50 миллиграммов на миллилитр согласована на уровне 1 337 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного лекарственного препарата составляет 1 473 рубля", - добавили в ведомстве. Отмечается, что согласование ФАС цен на российский дженерик повысит его доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медицинских организациях он должен предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, заключается в сообщении.
бизнес, здоровье, россия
Экономика, Бизнес, Здоровье, РОССИЯ
14:34 09.12.2025
 
Таблетки в руке
Таблетки в руке. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Зуклопентиксол", предназначенный для начального лечения острых и хронических психозов у взрослых, согласованная цена на 9,3% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Клопиксол-акуфаз", сообщила служба.
"ФАС: цена на препарат "Зуклопентиксол" снижена на 9,28%. Снижение рассчитано относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Клопиксол-акуфаз", - говорится в сообщении.
"Цена за 5 ампул объемом 1 миллилитр раствора первого отечественного дженерика для внутримышечного введения в дозировке 50 миллиграммов на миллилитр согласована на уровне 1 337 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного лекарственного препарата составляет 1 473 рубля", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что согласование ФАС цен на российский дженерик повысит его доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медицинских организациях он должен предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, заключается в сообщении.
