МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призывает финские власти открыть границу с Россией, чтобы спасти национальный туристический сектор. Об этом он заявил в соцсети X."Многие финны не осознают, но наше нынешнее политическое руководство нас губит. Наша экономика мертва. Мы должны срочно открыть границу и молиться, чтобы россияне вернулись и оставили тут евро", — написал он.Малинен отметил, что исчезновение российских туристов стало серьезным ударом для финского туристического сектора, и в будущем его может ожидать кризис.Финляндия начала ограничивать пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, обвиняя Москву в якобы преднамеренной отправке мигрантов. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, отвергла эти обвинения, обозначив их как пример двойных стандартов Запада.Комментируя закрытие финских КПП, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление из-за русофобской позиции, принятой Финляндией, подчеркнув, что российские пограничники действуют в полном соответствии с инструкциями, а переход через границу осуществляется только теми, кто имеет на это законное право. Он также добавил, что надуманные обвинения неприемлемы для Москвы.На данный момент граница между Финляндией и Россией остается закрытой.

