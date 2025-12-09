Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должны молиться". В Финляндии выступили с громким призывом по России - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/finlyandiya-865370309.html
"Должны молиться". В Финляндии выступили с громким призывом по России
"Должны молиться". В Финляндии выступили с громким призывом по России - 09.12.2025, ПРАЙМ
"Должны молиться". В Финляндии выступили с громким призывом по России
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призывает финские власти открыть границу с Россией, чтобы спасти национальный туристический сектор. Об этом... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T16:52+0300
2025-12-09T16:52+0300
общество
финляндия
москва
запад
дмитрий песков
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/82/762408241_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_0d9c0145d992c9d8f4b0281d82961ca6.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призывает финские власти открыть границу с Россией, чтобы спасти национальный туристический сектор. Об этом он заявил в соцсети X."Многие финны не осознают, но наше нынешнее политическое руководство нас губит. Наша экономика мертва. Мы должны срочно открыть границу и молиться, чтобы россияне вернулись и оставили тут евро", — написал он.Малинен отметил, что исчезновение российских туристов стало серьезным ударом для финского туристического сектора, и в будущем его может ожидать кризис.Финляндия начала ограничивать пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, обвиняя Москву в якобы преднамеренной отправке мигрантов. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, отвергла эти обвинения, обозначив их как пример двойных стандартов Запада.Комментируя закрытие финских КПП, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление из-за русофобской позиции, принятой Финляндией, подчеркнув, что российские пограничники действуют в полном соответствии с инструкциями, а переход через границу осуществляется только теми, кто имеет на это законное право. Он также добавил, что надуманные обвинения неприемлемы для Москвы.На данный момент граница между Финляндией и Россией остается закрытой.
https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865359496.html
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865312120.html
финляндия
москва
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/82/762408241_15:0:942:695_1920x0_80_0_0_691e75fb908ae4ba0b222c12085d8924.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финляндия, москва, запад, дмитрий песков, мария захарова, мид рф
Общество , ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, Дмитрий Песков, Мария Захарова, МИД РФ
16:52 09.12.2025
 
"Должны молиться". В Финляндии выступили с громким призывом по России

Малинен: Финляндия должна открыть границу с РФ ради спасения турбизнеса

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) HarriaФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Флаг Финляндии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) Harria
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призывает финские власти открыть границу с Россией, чтобы спасти национальный туристический сектор. Об этом он заявил в соцсети X.
"Многие финны не осознают, но наше нынешнее политическое руководство нас губит. Наша экономика мертва. Мы должны срочно открыть границу и молиться, чтобы россияне вернулись и оставили тут евро", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский натворил в Лондоне
12:45
Малинен отметил, что исчезновение российских туристов стало серьезным ударом для финского туристического сектора, и в будущем его может ожидать кризис.
Финляндия начала ограничивать пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, обвиняя Москву в якобы преднамеренной отправке мигрантов. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, отвергла эти обвинения, обозначив их как пример двойных стандартов Запада.
Комментируя закрытие финских КПП, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление из-за русофобской позиции, принятой Финляндией, подчеркнув, что российские пограничники действуют в полном соответствии с инструкциями, а переход через границу осуществляется только теми, кто имеет на это законное право. Он также добавил, что надуманные обвинения неприемлемы для Москвы.
На данный момент граница между Финляндией и Россией остается закрытой.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В США сделали заявление о побеге Зеленского с Украины
Вчера, 10:02
 
ОбществоФИНЛЯНДИЯМОСКВАЗАПАДДмитрий ПесковМария ЗахароваМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала