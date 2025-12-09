"Должны молиться". В Финляндии выступили с громким призывом по России
Малинен: Финляндия должна открыть границу с РФ ради спасения турбизнеса
Флаг Финляндии
Флаг Финляндии. Архивное фото

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призывает финские власти открыть границу с Россией, чтобы спасти национальный туристический сектор. Об этом он заявил в соцсети X.
"Многие финны не осознают, но наше нынешнее политическое руководство нас губит. Наша экономика мертва. Мы должны срочно открыть границу и молиться, чтобы россияне вернулись и оставили тут евро", — написал он.
Малинен отметил, что исчезновение российских туристов стало серьезным ударом для финского туристического сектора, и в будущем его может ожидать кризис.
Финляндия начала ограничивать пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, обвиняя Москву в якобы преднамеренной отправке мигрантов. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, отвергла эти обвинения, обозначив их как пример двойных стандартов Запада.
Комментируя закрытие финских КПП, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление из-за русофобской позиции, принятой Финляндией, подчеркнув, что российские пограничники действуют в полном соответствии с инструкциями, а переход через границу осуществляется только теми, кто имеет на это законное право. Он также добавил, что надуманные обвинения неприемлемы для Москвы.
На данный момент граница между Финляндией и Россией остается закрытой.