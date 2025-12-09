Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Флориде один человек госпитализирован после аварийной посадки самолета - 09.12.2025, ПРАЙМ
Во Флориде один человек госпитализирован после аварийной посадки самолета
Во Флориде один человек госпитализирован после аварийной посадки самолета
2025-12-09T05:29+0300
2025-12-09T05:29+0300
бизнес
toyota camry
ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Один человек госпитализирован после того, как небольшой самолет совершил аварийную посадку в американском штате Флорида, сообщил телеканал Fox 35 Orlando со ссылкой на местные власти. По информации телеканала, представитель дорожного патруля Флориды сообщил, что около 17.45 по местному времени (1.45 мск) многомоторный самолёт с фиксированным крылом попытался совершить аварийную посадку на автомагистрали I-95 в городе Коко и столкнулся с Toyota Camry. Как заявили официальные лица, на борту находились пилот и пассажир, мужчины в возрасте 27 лет. Никто из них не пострадал. За рулём автомобиля находилась 57-летняя женщина, которую доставили в местную больницу с незначительными травмами.
бизнес, toyota camry
Бизнес, Toyota Camry
05:29 09.12.2025
 
Во Флориде один человек госпитализирован после аварийной посадки самолета

ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Один человек госпитализирован после того, как небольшой самолет совершил аварийную посадку в американском штате Флорида, сообщил телеканал Fox 35 Orlando со ссылкой на местные власти.
По информации телеканала, представитель дорожного патруля Флориды сообщил, что около 17.45 по местному времени (1.45 мск) многомоторный самолёт с фиксированным крылом попытался совершить аварийную посадку на автомагистрали I-95 в городе Коко и столкнулся с Toyota Camry.
Как заявили официальные лица, на борту находились пилот и пассажир, мужчины в возрасте 27 лет. Никто из них не пострадал. За рулём автомобиля находилась 57-летняя женщина, которую доставили в местную больницу с незначительными травмами.
 
