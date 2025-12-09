https://1prime.ru/20251209/florida-865345846.html
Во Флориде один человек госпитализирован после аварийной посадки самолета
ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Один человек госпитализирован после того, как небольшой самолет совершил аварийную посадку в американском штате Флорида, сообщил телеканал Fox 35 Orlando со ссылкой на местные власти.
По информации телеканала, представитель дорожного патруля Флориды сообщил, что около 17.45 по местному времени (1.45 мск) многомоторный самолёт с фиксированным крылом попытался совершить аварийную посадку на автомагистрали I-95 в городе Коко и столкнулся с Toyota Camry.
Как заявили официальные лица, на борту находились пилот и пассажир, мужчины в возрасте 27 лет. Никто из них не пострадал. За рулём автомобиля находилась 57-летняя женщина, которую доставили в местную больницу с незначительными травмами.
