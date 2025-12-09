Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Командующий ВМФ Британии сделал неожиданное заявление о российском флоте - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/flot-865361217.html
Командующий ВМФ Британии сделал неожиданное заявление о российском флоте
Командующий ВМФ Британии сделал неожиданное заявление о российском флоте - 09.12.2025, ПРАЙМ
Командующий ВМФ Британии сделал неожиданное заявление о российском флоте
Великобритания рискует утратить своё господство в Атлантике в пользу России, заявил командующий Военно-морским флотом Великобритании генерал Гуин Дженкинс, его... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T13:15+0300
2025-12-09T13:20+0300
россия
великобритания
нато
the times
исландия
арктика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861381697_0:1:2500:1407_1920x0_80_0_0_75f008d8b0da0109650315f4b4ab6f99.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Великобритания рискует утратить своё господство в Атлантике в пользу России, заявил командующий Военно-морским флотом Великобритании генерал Гуин Дженкинс, его слова передает The Times. "Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненамного", — сказал Дженкинс.Он подчеркнул, что Россия инвестировала огромные суммы в модернизацию своих морских сил, с особым акцентом на Северный флот. Дженкинс выразил мнение, что без оперативной модернизации и поддержки союзников по НАТО Королевскому флоту будет трудно соответствовать современным вызовам. В конце ноября Associated Press, ссылаясь на информацию Министерства обороны Великобритании, сообщило, что британские силы направили патрульный корабль для сопровождения в Ла-Манше российского корвета и танкера. В Министерстве обороны также сообщили, что в рамках миссии НАТО были отправлены три разведывательных самолета Poseidon в Исландию для наблюдения за действиями российской флоты в Северной Атлантике и Арктике.
https://1prime.ru/20251208/britaniya-865331547.html
https://1prime.ru/20251207/plan-865303138.html
великобритания
исландия
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861381697_312:0:2188:1407_1920x0_80_0_0_6420df0fad1e01a9ef87f6d3df9cc734.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, великобритания, нато, the times, исландия, арктика
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НАТО, The Times, Исландия, АРКТИКА
13:15 09.12.2025 (обновлено: 13:20 09.12.2025)
 
Командующий ВМФ Британии сделал неожиданное заявление о российском флоте

Командующий ВМФ Британии заявил об угрозе уступить Атлантику России

© РИА Новости . Виталий АньковАндреевский флаг
Андреевский флаг - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Андреевский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Великобритания рискует утратить своё господство в Атлантике в пользу России, заявил командующий Военно-морским флотом Великобритании генерал Гуин Дженкинс, его слова передает The Times.
"Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненамного", — сказал Дженкинс.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В Британии раскрыли козырь России на переговорах по Украине
Вчера, 17:37
Он подчеркнул, что Россия инвестировала огромные суммы в модернизацию своих морских сил, с особым акцентом на Северный флот. Дженкинс выразил мнение, что без оперативной модернизации и поддержки союзников по НАТО Королевскому флоту будет трудно соответствовать современным вызовам.
В конце ноября Associated Press, ссылаясь на информацию Министерства обороны Великобритании, сообщило, что британские силы направили патрульный корабль для сопровождения в Ла-Манше российского корвета и танкера. В Министерстве обороны также сообщили, что в рамках миссии НАТО были отправлены три разведывательных самолета Poseidon в Исландию для наблюдения за действиями российской флоты в Северной Атлантике и Арктике.
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
На Западе набросились на Британию из-за плана против России
7 декабря, 23:36
 
РОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯНАТОThe TimesИсландияАРКТИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала