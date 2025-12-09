https://1prime.ru/20251209/flot-865361217.html
Командующий ВМФ Британии сделал неожиданное заявление о российском флоте
Командующий ВМФ Британии сделал неожиданное заявление о российском флоте
2025-12-09T13:15+0300
2025-12-09T13:15+0300
2025-12-09T13:20+0300
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Великобритания рискует утратить своё господство в Атлантике в пользу России, заявил командующий Военно-морским флотом Великобритании генерал Гуин Дженкинс, его слова передает The Times. "Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненамного", — сказал Дженкинс.Он подчеркнул, что Россия инвестировала огромные суммы в модернизацию своих морских сил, с особым акцентом на Северный флот. Дженкинс выразил мнение, что без оперативной модернизации и поддержки союзников по НАТО Королевскому флоту будет трудно соответствовать современным вызовам. В конце ноября Associated Press, ссылаясь на информацию Министерства обороны Великобритании, сообщило, что британские силы направили патрульный корабль для сопровождения в Ла-Манше российского корвета и танкера. В Министерстве обороны также сообщили, что в рамках миссии НАТО были отправлены три разведывательных самолета Poseidon в Исландию для наблюдения за действиями российской флоты в Северной Атлантике и Арктике.
