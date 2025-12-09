СМИ: зять Трампа участвует в предложении Paramount по покупке Warner Bros.

https://1prime.ru/20251209/ft-865349717.html

2025-12-09T08:47+0300

бизнес

сша

дональд трамп

джаред кушнер

netflix

financial times

bank of america

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Инвестиционная группа зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера Affinity Partners участвует в списке инвесторов, готовых поддержать предложение медиахолдинга Paramount Skydance по приобретению компании Warner Bros. за 108 миллиардов долларов, сообщает британская газета Financial Times. "(Гендиректор Paramount Дэвид и его отец Ларри - ред.) Эллисоны предоставили лишь 12 миллиардов долларов из 41 миллиарда в собственном капитале, в то время как 24 миллиарда долларов приходятся на ближневосточные суверенные фонды, а остальное - на фонд прямых инвестиций RedBird и Affinity Partners, инвестиционную группу, управляемую зятем Трампа Джаредом Кушнером. Кроме того, около 54 миллиардов долларов в виде заемных средств обязались выделить Bank of America, Citigroup и Apollo", - говорится в публикации издания. Paramount Skydance ранее выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию Warner Bros. - за 108 миллиардов долларов - после объявления о том, что часть её активов или даже всю покупает стриминговый сервис Netfilx. Ранее в декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. А затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в принятии решения о том, разрешить или нет приобретение Netflix компании Warner Bros. в соответствии с антимонопольным законодательством. Paramount указывает, что его предложение - более выгодная альтернатива предложению Netflix, которая предлагает менее выгодные, неопределенные, сложные и запутанные условия и подвергает акционеров компании длительному процессу получения разрешений регулирующих органов. Paramount также отмечает, что несмотря на то, что она представила шесть предложений в течение 12 недель, Warner Bros. Discovery не рассматривала их. Теперь Paramount направит свое предложение непосредственно акционерам и совету директоров Warner Bros. Discovery. Paramount Skydance - объединенный медиахолдинг, возникший в результате слияния Paramount Global и Skydance Media, завершенного в августе 2025 года. Сумма активов составила 8 миллиардов долларов.

сша

