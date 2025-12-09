https://1prime.ru/20251209/gac-865379042.html
Китайский автомобильный бренд GAC не планирует покидать российский рынок
2025-12-09T21:48+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Китайский автомобильный бренд GAC не планирует покидать российский рынок, который имеет стратегическое значение для него, и продолжает работу по расширению присутствия, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Накануне гендиректор автодилера "Рольф" Светлана Виноградова представила журналистам прогноз компании по развитию российского авторынка в 2026 году. В презентации топ-менеджера отмечалось, что бренды Geely и GAC занимающие существенную долю продаж, могут покинуть российский рынок во второй половине 2026 года, если не приступят к локализации производства. "Компания GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия. Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной", - прокомментировали в GAC. Там подчеркнули, что компания продолжает развивать дилерскую сеть и сервисную инфраструктуру, а также подтверждает выполнение всех текущих обязательств и продолжает операционную деятельность в штатном режиме. "Все стратегические решения, касающиеся нашего развития в России, принимаются в рамках утвержденных корпоративных планов", - добавили в пресс-службе.
