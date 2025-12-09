Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайский автомобильный бренд GAC не планирует покидать российский рынок - 09.12.2025, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20251209/gac-865379042.html
Китайский автомобильный бренд GAC не планирует покидать российский рынок
Китайский автомобильный бренд GAC не планирует покидать российский рынок - 09.12.2025, ПРАЙМ
Китайский автомобильный бренд GAC не планирует покидать российский рынок
Китайский автомобильный бренд GAC не планирует покидать российский рынок, который имеет стратегическое значение для него, и продолжает работу по расширению... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T21:48+0300
2025-12-09T21:48+0300
экономика
бизнес
россия
gac
geely
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848180580_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_664f8a1d5d7970d616d2798de8748c6f.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Китайский автомобильный бренд GAC не планирует покидать российский рынок, который имеет стратегическое значение для него, и продолжает работу по расширению присутствия, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Накануне гендиректор автодилера "Рольф" Светлана Виноградова представила журналистам прогноз компании по развитию российского авторынка в 2026 году. В презентации топ-менеджера отмечалось, что бренды Geely и GAC занимающие существенную долю продаж, могут покинуть российский рынок во второй половине 2026 года, если не приступят к локализации производства. "Компания GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия. Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной", - прокомментировали в GAC. Там подчеркнули, что компания продолжает развивать дилерскую сеть и сервисную инфраструктуру, а также подтверждает выполнение всех текущих обязательств и продолжает операционную деятельность в штатном режиме. "Все стратегические решения, касающиеся нашего развития в России, принимаются в рамках утвержденных корпоративных планов", - добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20251204/avto-865192416.html
бизнес, россия, gac, geely
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, GAC, Geely
21:48 09.12.2025
 
Китайский автомобильный бренд GAC не планирует покидать российский рынок

GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает работу по расширению присутствия

CC BY-SA 4.0 / Areaseven / GAC GS3 200T (cropped image)Кроссовер GAC GS3 200T
Кроссовер GAC GS3 200T - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Кроссовер GAC GS3 200T. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Areaseven / GAC GS3 200T (cropped image)
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Китайский автомобильный бренд GAC не планирует покидать российский рынок, который имеет стратегическое значение для него, и продолжает работу по расширению присутствия, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Накануне гендиректор автодилера "Рольф" Светлана Виноградова представила журналистам прогноз компании по развитию российского авторынка в 2026 году. В презентации топ-менеджера отмечалось, что бренды Geely и GAC занимающие существенную долю продаж, могут покинуть российский рынок во второй половине 2026 года, если не приступят к локализации производства.
"Компания GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия. Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной", - прокомментировали в GAC.
Там подчеркнули, что компания продолжает развивать дилерскую сеть и сервисную инфраструктуру, а также подтверждает выполнение всех текущих обязательств и продолжает операционную деятельность в штатном режиме.
"Все стратегические решения, касающиеся нашего развития в России, принимаются в рамках утвержденных корпоративных планов", - добавили в пресс-службе.
Оформление автомобилей китайских марок в морском пункте пропуска Суходол в Приморье - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Доля китайских брендов на рынке новых машин в России снизилась в ноябре
4 декабря, 09:46
 
