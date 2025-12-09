Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе утром символически растут - 09.12.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе утром символически растут
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с начала недели в целом сохраняют стабильность, а в начале торгов вторника растут на 0,9% к расчетной цене понедельника, примерно до 327 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 325,7 доллара (+0,7%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 326,6 доллара (+0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 323,6 доллара за тысячу кубометров. В четверг показатель впервые с мая 2024 года опустился ниже 330 долларов за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
10:27 09.12.2025
 
Биржевые цены на газ в Европе утром символически растут

Биржевые цены на газ в Европе растут на 0,9% к расчетной цене понедельника

© РИА Новости . Сергей СтаростенкоГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Старостенко
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с начала недели в целом сохраняют стабильность, а в начале торгов вторника растут на 0,9% к расчетной цене понедельника, примерно до 327 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 325,7 доллара (+0,7%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 326,6 доллара (+0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 323,6 доллара за тысячу кубометров.
В четверг показатель впервые с мая 2024 года опустился ниже 330 долларов за тысячу кубометров.
При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
