https://1prime.ru/20251209/gg-865344053.html

В РФ в 2023-24 гг положительная динамика в кадровом обеспечении здравоохранения - документ

В РФ в 2023-24 гг положительная динамика в кадровом обеспечении здравоохранения - документ - 09.12.2025, ПРАЙМ

В РФ в 2023-24 гг положительная динамика в кадровом обеспечении здравоохранения - документ

В РФ в 2023-24 годах положительная динамика в кадровом обеспечении здравоохранения, впервые в отрасль пришли более 12,5 тысячи специалистов, говорится в... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T03:22+0300

2025-12-09T03:22+0300

2025-12-09T03:22+0300

экономика

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865344053.jpg?1765239731

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В РФ в 2023-24 годах положительная динамика в кадровом обеспечении здравоохранения, впервые в отрасль пришли более 12,5 тысячи специалистов, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "С учетом реализации положений Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года", можно отметить следующие данные, характеризующие сферу здравоохранения в Российской Федерации:... в 2023 - 2024 годах зафиксирована положительная динамика в кадровом обеспечении здравоохранения - впервые в отрасль пришли более 12,5 тысячи специалистов, число врачей, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, увеличилось с 307,58 тысячи человек в 2019 году до 313,17 тысячи человек в 2024 году, или на 1,8 процента", - говорится в документе.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, владимир путин