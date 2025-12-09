https://1prime.ru/20251209/gosdolg--865350156.html

Счетная палата сообщила об увеличении госдолга

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Государственный долг России за первые три квартала года вырос на 2,9 триллиона рублей, или на 10,1%, и достиг 31,98 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета. "Государственный долг Российской Федерации за девять месяцев 2025 года увеличился на 2,9 триллиона рублей (на 10,1%), составив на 1 октября 2025 года 31,98 триллиона рублей", - говорится в документе. "При этом внутренний долг вырос на 3,6 триллиона рублей (на 15,2%), до 27,3 триллиона рублей, а внешний долг (в рублевом эквиваленте) снизился на 667,8 миллиарда рублей (на 12,6%) – до 4,6 триллиона", - добавляется там. Кроме того, расходы на обслуживание долга составили 2,3 триллиона рублей (73% показателя сводной бюджетной росписи), отмечает Счетная палата. Уровень госдолга небольшой, но расходы на его обслуживание велики, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. Как отметил министр, госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, и это преимущество российской экономики. В России принят закон о повышении НДС с 1 января до 22% с 20% с сохранением ставки в 10% для социально значимых товаров. Комментируя выбор между увеличением займов или повышением НДС до 22%, Силуанов отметил, что наращивание долга было бы давлением на инфляцию.

