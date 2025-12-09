https://1prime.ru/20251209/gosduma--865359635.html
Госдума продлила на 2026 год механизм параллельного импорта
2025-12-09T12:45+0300
2025-12-09T12:45+0300
2025-12-09T12:45+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против России. Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года. Закон, в частности, обеспечивает продление действия этого механизма на 2026 год. Ранее правительству РФ до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм параллельного импорта). Новый закон продлевает это право кабмина еще на один год. На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности оценки соответствия техрегламентам продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ; особенности обращения лекарств и медицинских изделий; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов. На следующий год продлевается и право кабмина своими решениями устанавливать иные сроки вступления в силу нормативных актов, содержащих обязательные требования, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ. Речь идет о нормативных актах, направленных на снижение негативных последствий экономических санкций и повышение устойчивости развития экономики РФ. "Реализация данных изменений позволит смягчить негативные последствия санкций, обеспечивая экономическую устойчивость и суверенитет Российской Федерации", - пояснил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. При этом продление механизма параллельного импорта позволит и в 2026 году минимизировать дефицит критически важных товаров, обеспечивая стабильность потребительского рынка и поддерживая функционирование ключевых отраслей промышленности, подчеркнул он. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
рф
запад
Госдума продлила на 2026 год механизм параллельного импорта
Госдума утвердила продление параллельного импорта на 2026 год
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против России.
Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года. Закон, в частности, обеспечивает продление действия этого механизма на 2026 год.
Ранее правительству РФ
до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм параллельного импорта). Новый закон продлевает это право кабмина еще на один год.
На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности оценки соответствия техрегламентам продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ; особенности обращения лекарств и медицинских изделий; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов.
На следующий год продлевается и право кабмина своими решениями устанавливать иные сроки вступления в силу нормативных актов, содержащих обязательные требования, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ. Речь идет о нормативных актах, направленных на снижение негативных последствий экономических санкций и повышение устойчивости развития экономики РФ.
"Реализация данных изменений позволит смягчить негативные последствия санкций, обеспечивая экономическую устойчивость и суверенитет Российской Федерации", - пояснил председатель комитета Госдумы
по экономической политике Максим Топилин
. При этом продление механизма параллельного импорта позволит и в 2026 году минимизировать дефицит критически важных товаров, обеспечивая стабильность потребительского рынка и поддерживая функционирование ключевых отраслей промышленности, подчеркнул он.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
