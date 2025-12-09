https://1prime.ru/20251209/gosduma--865364403.html

Госдума в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба

Госдума в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба - 09.12.2025, ПРАЙМ

Госдума в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона о закреплении крестов в описании герба России. | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T14:30+0300

2025-12-09T14:30+0300

2025-12-09T14:30+0300

общество

россия

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона о закреплении крестов в описании герба России. Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Законопроектом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами. Володин ранее отмечал, что нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе. Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова ("Справедливая Россия") в разговоре с РИА Новости отметила, что государственный герб является одним из официальных символов, каждая его деталь несет глубокий смысл и является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим. "В русской геральдике крест является символом верховной власти, эмблемой легитимности и исторической преемственности. Но отсутствие описания породило практику произвольного исключения крестов при изображении герба, они затирались, заменялись ромбиками, шариками или точками. Были провокации и со стороны недружественных стран, когда гербы изображали со свастикой или с иными символами. Цель нашей инициативы - защитить государственный символ, устранить существующий правовой пробел. Наш законопроект - шаг по защите исторической памяти в самом прямом смысле", - добавила она. По мнению парламентария, данная инициатива носит консолидирующий, государственнический характер и отвечает коренным интересам страны по укреплению ее суверенитета

https://1prime.ru/20251209/tsb--865360025.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, вячеслав володин, госдума