https://1prime.ru/20251209/gosduma--865364403.html
Госдума в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба
Госдума в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба - 09.12.2025, ПРАЙМ
Госдума в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона о закреплении крестов в описании герба России. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T14:30+0300
2025-12-09T14:30+0300
2025-12-09T14:30+0300
общество
россия
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона о закреплении крестов в описании герба России. Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Законопроектом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами. Володин ранее отмечал, что нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе. Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова ("Справедливая Россия") в разговоре с РИА Новости отметила, что государственный герб является одним из официальных символов, каждая его деталь несет глубокий смысл и является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим. "В русской геральдике крест является символом верховной власти, эмблемой легитимности и исторической преемственности. Но отсутствие описания породило практику произвольного исключения крестов при изображении герба, они затирались, заменялись ромбиками, шариками или точками. Были провокации и со стороны недружественных стран, когда гербы изображали со свастикой или с иными символами. Цель нашей инициативы - защитить государственный символ, устранить существующий правовой пробел. Наш законопроект - шаг по защите исторической памяти в самом прямом смысле", - добавила она. По мнению парламентария, данная инициатива носит консолидирующий, государственнический характер и отвечает коренным интересам страны по укреплению ее суверенитета
https://1prime.ru/20251209/tsb--865360025.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, вячеслав володин, госдума
Общество , РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
Госдума в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба
Госдума одобрила в первом чтении проект о закреплении крестов в описании герба
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона о закреплении крестов в описании герба России.
Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным
.
Законопроектом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
Володин ранее отмечал, что нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе.
Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова ("Справедливая Россия") в разговоре с РИА Новости отметила, что государственный герб является одним из официальных символов, каждая его деталь несет глубокий смысл и является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим.
"В русской геральдике крест является символом верховной власти, эмблемой легитимности и исторической преемственности. Но отсутствие описания породило практику произвольного исключения крестов при изображении герба, они затирались, заменялись ромбиками, шариками или точками. Были провокации и со стороны недружественных стран, когда гербы изображали со свастикой или с иными символами. Цель нашей инициативы - защитить государственный символ, устранить существующий правовой пробел. Наш законопроект - шаг по защите исторической памяти в самом прямом смысле", - добавила она.
По мнению парламентария, данная инициатива носит консолидирующий, государственнический характер и отвечает коренным интересам страны по укреплению ее суверенитета
Госдума продлила на 2026 год антисанкционные спецполномочия ЦБ