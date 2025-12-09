Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/gosduma--865370139.html
Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале
Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале - 09.12.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается сохранить запрет сплошных рубок лесных... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T16:51+0300
2025-12-09T16:51+0300
россия
общество
рф
иркутская область
госдума
дума
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9efd13c8e82cab8903a89ce90461c61d.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается сохранить запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. Законопроект был внесен в палату парламента в июне 2023 года группой сенаторов и депутатов Госдумы, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Законом устанавливается запрет сплошных рубок в центральной экологической зоне лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, также закрепляется возможность "санитарных рубок" погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции. Документ предусматривает запрет на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без проведения государственной экологической экспертиз проектной документации таких объектов на Байкальской природной территории. Также на территориях особых экономических зон, расположенных в границах центральной экологической зоны, инициируется запрет на строительство жилых объектов. Помимо этого, не допускается создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон. Кроме того, документом закрепляется, что в центральной экологической зоне допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли иных категорий для случаев, предусмотренных законом. Согласно закону, перечень земель/участков для сплошных рубок погибших лесов будет определен правительством РФ по согласованию с комиссией, в состав которой входят депутаты ГД, сенаторы РФ, представители администрации президента РФ, правительства РФ, ФСБ России, высшие должностные лица Иркутской области и Республики Бурятия. В документе указано, что проект перечня рассматривается комиссией только при наличии положительной позиции Российской академии наук.
https://1prime.ru/20250929/turpotok--862940633.html
рф
иркутская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5ddd548a840ec674bcd071410303ba4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, иркутская область, госдума, дума, фсб
РОССИЯ, Общество , РФ, Иркутская область, Госдума, Дума, ФСБ
16:51 09.12.2025
 
Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале

Госдума приняла законопроект о запрете сплошных рубок в центральной зоне Байкала

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается сохранить запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов.
Законопроект был внесен в палату парламента в июне 2023 года группой сенаторов и депутатов Госдумы, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года.
Законом устанавливается запрет сплошных рубок в центральной экологической зоне лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, также закрепляется возможность "санитарных рубок" погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.
Документ предусматривает запрет на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без проведения государственной экологической экспертиз проектной документации таких объектов на Байкальской природной территории. Также на территориях особых экономических зон, расположенных в границах центральной экологической зоны, инициируется запрет на строительство жилых объектов. Помимо этого, не допускается создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон.
Кроме того, документом закрепляется, что в центральной экологической зоне допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли иных категорий для случаев, предусмотренных законом.
Согласно закону, перечень земель/участков для сплошных рубок погибших лесов будет определен правительством РФ по согласованию с комиссией, в состав которой входят депутаты ГД, сенаторы РФ, представители администрации президента РФ, правительства РФ, ФСБ России, высшие должностные лица Иркутской области и Республики Бурятия. В документе указано, что проект перечня рассматривается комиссией только при наличии положительной позиции Российской академии наук.
Озеро Байкал - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Цыденов оценил поток туристов из стран ЕС на Байкал
29 сентября, 11:59
 
РОССИЯОбществоРФИркутская областьГосдумаДумаФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала