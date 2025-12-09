https://1prime.ru/20251209/gosduma--865370139.html
Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале
Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале - 09.12.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается сохранить запрет сплошных рубок лесных... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T16:51+0300
2025-12-09T16:51+0300
2025-12-09T16:51+0300
россия
общество
рф
иркутская область
госдума
дума
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9efd13c8e82cab8903a89ce90461c61d.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается сохранить запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. Законопроект был внесен в палату парламента в июне 2023 года группой сенаторов и депутатов Госдумы, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Законом устанавливается запрет сплошных рубок в центральной экологической зоне лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, также закрепляется возможность "санитарных рубок" погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции. Документ предусматривает запрет на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без проведения государственной экологической экспертиз проектной документации таких объектов на Байкальской природной территории. Также на территориях особых экономических зон, расположенных в границах центральной экологической зоны, инициируется запрет на строительство жилых объектов. Помимо этого, не допускается создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон. Кроме того, документом закрепляется, что в центральной экологической зоне допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли иных категорий для случаев, предусмотренных законом. Согласно закону, перечень земель/участков для сплошных рубок погибших лесов будет определен правительством РФ по согласованию с комиссией, в состав которой входят депутаты ГД, сенаторы РФ, представители администрации президента РФ, правительства РФ, ФСБ России, высшие должностные лица Иркутской области и Республики Бурятия. В документе указано, что проект перечня рассматривается комиссией только при наличии положительной позиции Российской академии наук.
https://1prime.ru/20250929/turpotok--862940633.html
рф
иркутская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5ddd548a840ec674bcd071410303ba4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, иркутская область, госдума, дума, фсб
РОССИЯ, Общество , РФ, Иркутская область, Госдума, Дума, ФСБ
Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале
Госдума приняла законопроект о запрете сплошных рубок в центральной зоне Байкала
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается сохранить запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов.
Законопроект был внесен в палату парламента в июне 2023 года группой сенаторов и депутатов Госдумы
, далее он был принят Думой
в первом чтении в июле того же года.
Законом устанавливается запрет сплошных рубок в центральной экологической зоне лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, также закрепляется возможность "санитарных рубок" погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.
Документ предусматривает запрет на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без проведения государственной экологической экспертиз проектной документации таких объектов на Байкальской природной территории. Также на территориях особых экономических зон, расположенных в границах центральной экологической зоны, инициируется запрет на строительство жилых объектов. Помимо этого, не допускается создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон.
Кроме того, документом закрепляется, что в центральной экологической зоне допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли иных категорий для случаев, предусмотренных законом.
Согласно закону, перечень земель/участков для сплошных рубок погибших лесов будет определен правительством РФ
по согласованию с комиссией, в состав которой входят депутаты ГД, сенаторы РФ, представители администрации президента РФ, правительства РФ, ФСБ
России, высшие должностные лица Иркутской области
и Республики Бурятия. В документе указано, что проект перечня рассматривается комиссией только при наличии положительной позиции Российской академии наук.
Цыденов оценил поток туристов из стран ЕС на Байкал