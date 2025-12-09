https://1prime.ru/20251209/gosduma--865370139.html

Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается сохранить запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. Законопроект был внесен в палату парламента в июне 2023 года группой сенаторов и депутатов Госдумы, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Законом устанавливается запрет сплошных рубок в центральной экологической зоне лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, также закрепляется возможность "санитарных рубок" погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции. Документ предусматривает запрет на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без проведения государственной экологической экспертиз проектной документации таких объектов на Байкальской природной территории. Также на территориях особых экономических зон, расположенных в границах центральной экологической зоны, инициируется запрет на строительство жилых объектов. Помимо этого, не допускается создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон. Кроме того, документом закрепляется, что в центральной экологической зоне допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли иных категорий для случаев, предусмотренных законом. Согласно закону, перечень земель/участков для сплошных рубок погибших лесов будет определен правительством РФ по согласованию с комиссией, в состав которой входят депутаты ГД, сенаторы РФ, представители администрации президента РФ, правительства РФ, ФСБ России, высшие должностные лица Иркутской области и Республики Бурятия. В документе указано, что проект перечня рассматривается комиссией только при наличии положительной позиции Российской академии наук.

