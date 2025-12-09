Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в Госдуме хотят изменить условия ОСАГО для виновных в ДТП - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/gosduma-865343305.html
СМИ: в Госдуме хотят изменить условия ОСАГО для виновных в ДТП
СМИ: в Госдуме хотят изменить условия ОСАГО для виновных в ДТП - 09.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Госдуме хотят изменить условия ОСАГО для виновных в ДТП
Условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в ДТП с отягчающими обстоятельствами, хотят изменить в Госдуме, пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T02:21+0300
2025-12-09T02:21+0300
бизнес
россия
экономика
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865343305.jpg?1765236100
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в ДТП с отягчающими обстоятельствами, хотят изменить в Госдуме, пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. "В Госдуме хотят изменить условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в ДТП с отягчающими обстоятельствами. В случае, если нарушитель был пьян, ездил без прав, скрылся с места аварии, страховые компании будут обязаны предъявить этому человеку регрессивные требования - то есть сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а потом через суд забрать эти средства у виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО", - пишет газета. Отмечается, что целью инициативы является более справедливое формирование тарифной политики по ОСАГО, а также снижение рисков перекладывания стоимости страхования недобросовестных страхователей на других автовладельцев. "Законопроект был подготовлен вместе с автоэкспертами, а также с участием специалистов страховых организаций. С одной стороны, мы видим, что ремонт машин дорожает, но при этом страховые выплаты не увеличиваются. А когда поднимается об этом вопрос, страховые компании сразу заявляют, что им для этого нужно увеличить тарифы. Этим законопроектом мы показываем, что не надо ничего увеличивать, а нужно просто более эффективно использовать механизмы, которые уже есть", - пояснил газете глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который подготовил законопроект к внесению в Госдуму.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Госдума
02:21 09.12.2025
 
СМИ: в Госдуме хотят изменить условия ОСАГО для виновных в ДТП

"Известия": в Госдуме хотят изменить условия пользования ОСАГО для виновных в ДТП

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в ДТП с отягчающими обстоятельствами, хотят изменить в Госдуме, пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
"В Госдуме хотят изменить условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в ДТП с отягчающими обстоятельствами. В случае, если нарушитель был пьян, ездил без прав, скрылся с места аварии, страховые компании будут обязаны предъявить этому человеку регрессивные требования - то есть сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а потом через суд забрать эти средства у виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО", - пишет газета.
Отмечается, что целью инициативы является более справедливое формирование тарифной политики по ОСАГО, а также снижение рисков перекладывания стоимости страхования недобросовестных страхователей на других автовладельцев.
"Законопроект был подготовлен вместе с автоэкспертами, а также с участием специалистов страховых организаций. С одной стороны, мы видим, что ремонт машин дорожает, но при этом страховые выплаты не увеличиваются. А когда поднимается об этом вопрос, страховые компании сразу заявляют, что им для этого нужно увеличить тарифы. Этим законопроектом мы показываем, что не надо ничего увеличивать, а нужно просто более эффективно использовать механизмы, которые уже есть", - пояснил газете глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который подготовил законопроект к внесению в Госдуму.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала