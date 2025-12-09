https://1prime.ru/20251209/gosduma-865343305.html

СМИ: в Госдуме хотят изменить условия ОСАГО для виновных в ДТП

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в ДТП с отягчающими обстоятельствами, хотят изменить в Госдуме, пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. "В Госдуме хотят изменить условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в ДТП с отягчающими обстоятельствами. В случае, если нарушитель был пьян, ездил без прав, скрылся с места аварии, страховые компании будут обязаны предъявить этому человеку регрессивные требования - то есть сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а потом через суд забрать эти средства у виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО", - пишет газета. Отмечается, что целью инициативы является более справедливое формирование тарифной политики по ОСАГО, а также снижение рисков перекладывания стоимости страхования недобросовестных страхователей на других автовладельцев. "Законопроект был подготовлен вместе с автоэкспертами, а также с участием специалистов страховых организаций. С одной стороны, мы видим, что ремонт машин дорожает, но при этом страховые выплаты не увеличиваются. А когда поднимается об этом вопрос, страховые компании сразу заявляют, что им для этого нужно увеличить тарифы. Этим законопроектом мы показываем, что не надо ничего увеличивать, а нужно просто более эффективно использовать механизмы, которые уже есть", - пояснил газете глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который подготовил законопроект к внесению в Госдуму.

