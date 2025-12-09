В России предложили запретить длительную парковку такси во дворах

https://1prime.ru/20251209/gosduma-865361658.html

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили запретить такси долго парковаться во дворах. Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минтранса Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях", - сказано в документе. Парламентарии отмечают, что действующие правила дорожного движения, содержащие ограничения на стоянку в жилых зонах для грузовых автомобилей и автобусов, не распространяются на легковое такси. Депутаты подчеркивают, что в итоге жители многих городов сталкиваются с тем, что придомовые территории многоквартирных домов фактически превращаются в бесплатные стоянки для автомобилей такси. В этой связи парламентарии считают целесообразным внесение изменений в нормативные акты, ограничивающие стоянку легкового такси на придомовых территориях. По мнению депутатов, исключение должно быть сделано только для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа.

