В России предложили запретить длительную парковку такси во дворах - 09.12.2025
В России предложили запретить длительную парковку такси во дворах
В России предложили запретить длительную парковку такси во дворах - 09.12.2025, ПРАЙМ
В России предложили запретить длительную парковку такси во дворах
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили запретить такси долго парковаться во | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T13:40+0300
2025-12-09T13:40+0300
экономика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860702520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a14445523c54a6c07a6501e7b8dcadc.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили запретить такси долго парковаться во дворах. Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минтранса Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях", - сказано в документе. Парламентарии отмечают, что действующие правила дорожного движения, содержащие ограничения на стоянку в жилых зонах для грузовых автомобилей и автобусов, не распространяются на легковое такси. Депутаты подчеркивают, что в итоге жители многих городов сталкиваются с тем, что придомовые территории многоквартирных домов фактически превращаются в бесплатные стоянки для автомобилей такси. В этой связи парламентарии считают целесообразным внесение изменений в нормативные акты, ограничивающие стоянку легкового такси на придомовых территориях. По мнению депутатов, исключение должно быть сделано только для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа.
13:40 09.12.2025
 
В России предложили запретить длительную парковку такси во дворах

"Новые люди" предложили запретить такси долго парковаться во дворах

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили запретить такси долго парковаться во дворах.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минтранса Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях", - сказано в документе.
Парламентарии отмечают, что действующие правила дорожного движения, содержащие ограничения на стоянку в жилых зонах для грузовых автомобилей и автобусов, не распространяются на легковое такси.
Депутаты подчеркивают, что в итоге жители многих городов сталкиваются с тем, что придомовые территории многоквартирных домов фактически превращаются в бесплатные стоянки для автомобилей такси.
В этой связи парламентарии считают целесообразным внесение изменений в нормативные акты, ограничивающие стоянку легкового такси на придомовых территориях. По мнению депутатов, исключение должно быть сделано только для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа.
Госдума рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси
27 ноября, 15:30
