Губернатор Хабаровского края и председатель ВЭБ вошли в состав Морской коллегии РФ - указ
09.12.2025
Губернатор Хабаровского края и председатель ВЭБ вошли в состав Морской коллегии РФ - указ
09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин включил в состав Морской коллегии губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и председателя ВЭБ Игоря Шувалова, а также министра транспорта РФ Андрея Никитина и замминстра обороны РФ - руководителя аппарата Минобороны России Олега Савельева.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"О некоторых вопросах Морской коллегии... Внести в указ президента Российской Федерации от 13 августа 2024 года №691 "О Морской коллегии Российской Федерации"... и в состав Морской коллегии Российской Федерации, утвержденные этим указом, следующие изменения:.. В составе Морской коллегии: включить следующих лиц:... Демешин Д.В. - губернатор Хабаровского края; Никитин А.С. - министр транспорта Российской Федерации... Савельев О.Г. - заместитель министра обороны Российской Федерации - руководитель аппарата Минобороны России; Шувалов И.И. - председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", - говорится в документе.
