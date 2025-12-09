https://1prime.ru/20251209/imuschestvo--865352839.html

В Красноярском крае назвали стоимость арестованного имущества Баранкина

В Красноярском крае назвали стоимость арестованного имущества Баранкина

КРАСНОЯРСК, 9 дек – ПРАЙМ. Стоимость арестованного имущества экс-главы красноярского центра ФМБА России Бориса Баранкина, обвиняемого во взятках, оказалась самой высокой в крае за этот год и составила 81 миллион рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края. "У Баранкина оказалась самая высокая стоимость (в крае – ред.) арестованного имущества в ходе следствия – 81 миллион рублей. Профильный отдел прокуратуры края завершил анализ доходов и расходов Баранкина и аффилированных лиц. Было выявлено имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, на 180 миллионов рублей. Это квартиры и нежилые помещения в Москве, Сочи и Красноярске", - цитирует слова прокурора края Романа Тютюника пресс-служба надзорного ведомства. Также, по его словам, размер его официальных доходов явно недостаточен для приобретения таких активов, поэтому они подлежат обращению в доход государства. В краевой прокуратуре отметили, что Тютюник дал поручение своим подчиненным подготовить иск об изъятии имущества Баранкина до конца года. В пресс-службе прокуратуры края уточнили РИА Новости, что речь идёт о самой высокой стоимости арестованного имущества среди всех уголовных дел, расследованных в крае в 2025 году. Баранкин был задержан в середине января по делу о получении взяток от коммерческой фирмы за то, что последняя станет постоянным поставщиком медицинских изделий для нужд красноярского ФМБА. После задержания, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант пытался совершить суицид в изоляторе, после чего был госпитализирован, где врачи вводили его в искусственную кому. В феврале состояние здоровья Баранкина стало позволять содержать его в СИЗО, куда он и был отравлен. В конце ноября следователи завершили расследование этого дела. В сентябре Баранкина приговорили к 6 годам колонии по другому уголовному делу – о растрате более 15 миллионов рублей. Баранкин, а также директор по страховой и внебюджетной деятельности, заведующая аптекой - провизор и представитель коммерческой компании частично подменяли лекарственные препараты для нужд пациентов при их поставке в адрес красноярского филиала ФМБА России на иные лекарственные препараты.

