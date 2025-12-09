https://1prime.ru/20251209/ink-kapital-865374452.html

"ИНК-Капитал" приобрела долю в 80% в компании "Энергия Восточной Сибири"

экономика

бизнес

иркутская область

инк

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. "ИНК-Капитал", контролирующая Иркутскую нефтяную компанию, приобрела долю в 80% в ООО "Энергия Восточной Сибири", которое владеет 12 лицензиями на участки недр в Иркутской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения были внесены 8 декабря. Ранее этой долей владело ООО "Праймери групп", основным учредителем которого является Георгий Куприянов, следует из данных "БИР-Аналитик". Ранее Куприянов был генеральным директором ООО "Пн-Актив", его конечный бенефициар - один из основателей ИНК Николай Буйнов. Другими учредителями "Энергия Восточной Сибири" являются ООО "Иркутская нефтегазоразведочная экспедиция" и ООО "Энерджи Крафт". Каждая из компаний контролирует долю в 10%. Первой владеет группа физлиц (наибольшая доля - 50% - у Дмитрия Бурдакова), второй - Дарья Мясоедова. "Энергия Восточной Сибири" владеет 12 лицензиями на "геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых", следует из данных ЕГРЮЛ.

иркутская область

