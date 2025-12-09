Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ИНК-Капитал" приобрела долю в 80% в компании "Энергия Восточной Сибири" - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/ink-kapital-865374452.html
"ИНК-Капитал" приобрела долю в 80% в компании "Энергия Восточной Сибири"
"ИНК-Капитал" приобрела долю в 80% в компании "Энергия Восточной Сибири" - 09.12.2025, ПРАЙМ
"ИНК-Капитал" приобрела долю в 80% в компании "Энергия Восточной Сибири"
"ИНК-Капитал", контролирующая Иркутскую нефтяную компанию, приобрела долю в 80% в ООО "Энергия Восточной Сибири", которое владеет 12 лицензиями на участки недр... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T18:34+0300
2025-12-09T18:34+0300
экономика
бизнес
иркутская область
инк
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/22/829442228_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_aeb2821ce5be705e2bd2abbae8903a8a.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. "ИНК-Капитал", контролирующая Иркутскую нефтяную компанию, приобрела долю в 80% в ООО "Энергия Восточной Сибири", которое владеет 12 лицензиями на участки недр в Иркутской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения были внесены 8 декабря. Ранее этой долей владело ООО "Праймери групп", основным учредителем которого является Георгий Куприянов, следует из данных "БИР-Аналитик". Ранее Куприянов был генеральным директором ООО "Пн-Актив", его конечный бенефициар - один из основателей ИНК Николай Буйнов. Другими учредителями "Энергия Восточной Сибири" являются ООО "Иркутская нефтегазоразведочная экспедиция" и ООО "Энерджи Крафт". Каждая из компаний контролирует долю в 10%. Первой владеет группа физлиц (наибольшая доля - 50% - у Дмитрия Бурдакова), второй - Дарья Мясоедова. "Энергия Восточной Сибири" владеет 12 лицензиями на "геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых", следует из данных ЕГРЮЛ.
https://1prime.ru/20251002/konferentsiya-863095098.html
иркутская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/22/829442228_0:0:2727:2045_1920x0_80_0_0_07312fc38e14e8e2a9a3e1b40211d5d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, иркутская область, инк
Экономика, Бизнес, Иркутская область, ИНК
18:34 09.12.2025
 
"ИНК-Капитал" приобрела долю в 80% в компании "Энергия Восточной Сибири"

ИНК приобрела контроль в нефтедобывающей компании с 12 участками недр в Иркутской области

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. "ИНК-Капитал", контролирующая Иркутскую нефтяную компанию, приобрела долю в 80% в ООО "Энергия Восточной Сибири", которое владеет 12 лицензиями на участки недр в Иркутской области, следует из данных ЕГРЮЛ.
Соответствующие изменения были внесены 8 декабря. Ранее этой долей владело ООО "Праймери групп", основным учредителем которого является Георгий Куприянов, следует из данных "БИР-Аналитик". Ранее Куприянов был генеральным директором ООО "Пн-Актив", его конечный бенефициар - один из основателей ИНК Николай Буйнов.
Другими учредителями "Энергия Восточной Сибири" являются ООО "Иркутская нефтегазоразведочная экспедиция" и ООО "Энерджи Крафт". Каждая из компаний контролирует долю в 10%. Первой владеет группа физлиц (наибольшая доля - 50% - у Дмитрия Бурдакова), второй - Дарья Мясоедова.
"Энергия Восточной Сибири" владеет 12 лицензиями на "геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых", следует из данных ЕГРЮЛ.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
ESG-прозрачность российских компаний обсудили на конференции "Эксперт РА"
2 октября, 21:09
 
ЭкономикаБизнесИркутская областьИНК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала