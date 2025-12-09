https://1prime.ru/20251209/ink-kapital-865374452.html
"ИНК-Капитал" приобрела долю в 80% в компании "Энергия Восточной Сибири"
"ИНК-Капитал" приобрела долю в 80% в компании "Энергия Восточной Сибири" - 09.12.2025, ПРАЙМ
"ИНК-Капитал" приобрела долю в 80% в компании "Энергия Восточной Сибири"
"ИНК-Капитал", контролирующая Иркутскую нефтяную компанию, приобрела долю в 80% в ООО "Энергия Восточной Сибири", которое владеет 12 лицензиями на участки недр... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T18:34+0300
2025-12-09T18:34+0300
2025-12-09T18:34+0300
экономика
бизнес
иркутская область
инк
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/22/829442228_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_aeb2821ce5be705e2bd2abbae8903a8a.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. "ИНК-Капитал", контролирующая Иркутскую нефтяную компанию, приобрела долю в 80% в ООО "Энергия Восточной Сибири", которое владеет 12 лицензиями на участки недр в Иркутской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения были внесены 8 декабря. Ранее этой долей владело ООО "Праймери групп", основным учредителем которого является Георгий Куприянов, следует из данных "БИР-Аналитик". Ранее Куприянов был генеральным директором ООО "Пн-Актив", его конечный бенефициар - один из основателей ИНК Николай Буйнов. Другими учредителями "Энергия Восточной Сибири" являются ООО "Иркутская нефтегазоразведочная экспедиция" и ООО "Энерджи Крафт". Каждая из компаний контролирует долю в 10%. Первой владеет группа физлиц (наибольшая доля - 50% - у Дмитрия Бурдакова), второй - Дарья Мясоедова. "Энергия Восточной Сибири" владеет 12 лицензиями на "геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых", следует из данных ЕГРЮЛ.
https://1prime.ru/20251002/konferentsiya-863095098.html
иркутская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/22/829442228_0:0:2727:2045_1920x0_80_0_0_07312fc38e14e8e2a9a3e1b40211d5d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, иркутская область, инк
Экономика, Бизнес, Иркутская область, ИНК
"ИНК-Капитал" приобрела долю в 80% в компании "Энергия Восточной Сибири"
ИНК приобрела контроль в нефтедобывающей компании с 12 участками недр в Иркутской области
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. "ИНК-Капитал", контролирующая Иркутскую нефтяную компанию, приобрела долю в 80% в ООО "Энергия Восточной Сибири", которое владеет 12 лицензиями на участки недр в Иркутской области, следует из данных ЕГРЮЛ.
Соответствующие изменения были внесены 8 декабря. Ранее этой долей владело ООО "Праймери групп", основным учредителем которого является Георгий Куприянов, следует из данных "БИР-Аналитик". Ранее Куприянов был генеральным директором ООО "Пн-Актив", его конечный бенефициар - один из основателей ИНК
Николай Буйнов.
Другими учредителями "Энергия Восточной Сибири" являются ООО "Иркутская нефтегазоразведочная экспедиция" и ООО "Энерджи Крафт". Каждая из компаний контролирует долю в 10%. Первой владеет группа физлиц (наибольшая доля - 50% - у Дмитрия Бурдакова), второй - Дарья Мясоедова.
"Энергия Восточной Сибири" владеет 12 лицензиями на "геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых", следует из данных ЕГРЮЛ.
ESG-прозрачность российских компаний обсудили на конференции "Эксперт РА"