https://1prime.ru/20251209/investitsii-865379573.html

Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке

Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке - 09.12.2025, ПРАЙМ

Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке

Дальний восток уже несколько лет в три раза превышает среднероссийские показатели, связанные с притоками инвестиций и промышленным производством, что создает... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T22:05+0300

2025-12-09T22:05+0300

2025-12-09T22:05+0300

экономика

россия

дальний восток

рф

юрий трутнев

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/83458/45/834584552_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_cd0b59b65f3b01de14fe37a716b16ed7.jpg

МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Дальний восток уже несколько лет в три раза превышает среднероссийские показатели, связанные с притоками инвестиций и промышленным производством, что создает фундамент для его дальнейшего развития, заявил вице-премьер Юрий Трутнев. "Практически по всем основным показателям, связанным с притоками инвестиций, с промышленным производством, с ВРП, Дальний Восток уже несколько лет превышает среднероссийские показатели, ориентировочно в три раза. И это создает фундамент для дальнейшего развития Дальнего Востока", - цитирует Трутнева пресс-служба правительства РФ. Вице-премьер также подчеркнул, что Дальний Восток имеет гигантский ресурсный потенциал, поэтому должен заниматься не только развитием объемов выпуска сырья, но и создавать условия для увеличения глубины переработки. Это касается как нефти и газа, так и редкоземельных металлов. По словам Трутнева, власти планируют изменять структуру экономики Дальнего Востока, обращать внимание на высокотехнологичные отрасли, увеличивая их вклад в валовый продукт. Это позволит сделать регион более устойчивым.

https://1prime.ru/20251209/mishustin-865368953.html

дальний восток

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, рф, юрий трутнев, инвестиции