Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке - 09.12.2025
Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке
Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке
экономика
россия
дальний восток
рф
юрий трутнев
инвестиции
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Дальний восток уже несколько лет в три раза превышает среднероссийские показатели, связанные с притоками инвестиций и промышленным производством, что создает фундамент для его дальнейшего развития, заявил вице-премьер Юрий Трутнев. "Практически по всем основным показателям, связанным с притоками инвестиций, с промышленным производством, с ВРП, Дальний Восток уже несколько лет превышает среднероссийские показатели, ориентировочно в три раза. И это создает фундамент для дальнейшего развития Дальнего Востока", - цитирует Трутнева пресс-служба правительства РФ. Вице-премьер также подчеркнул, что Дальний Восток имеет гигантский ресурсный потенциал, поэтому должен заниматься не только развитием объемов выпуска сырья, но и создавать условия для увеличения глубины переработки. Это касается как нефти и газа, так и редкоземельных металлов. По словам Трутнева, власти планируют изменять структуру экономики Дальнего Востока, обращать внимание на высокотехнологичные отрасли, увеличивая их вклад в валовый продукт. Это позволит сделать регион более устойчивым.
россия, дальний восток, рф, юрий трутнев, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, РФ, Юрий Трутнев, инвестиции
22:05 09.12.2025
 
Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке

МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Дальний восток уже несколько лет в три раза превышает среднероссийские показатели, связанные с притоками инвестиций и промышленным производством, что создает фундамент для его дальнейшего развития, заявил вице-премьер Юрий Трутнев.
"Практически по всем основным показателям, связанным с притоками инвестиций, с промышленным производством, с ВРП, Дальний Восток уже несколько лет превышает среднероссийские показатели, ориентировочно в три раза. И это создает фундамент для дальнейшего развития Дальнего Востока", - цитирует Трутнева пресс-служба правительства РФ.
Вице-премьер также подчеркнул, что Дальний Восток имеет гигантский ресурсный потенциал, поэтому должен заниматься не только развитием объемов выпуска сырья, но и создавать условия для увеличения глубины переработки. Это касается как нефти и газа, так и редкоземельных металлов.
По словам Трутнева, власти планируют изменять структуру экономики Дальнего Востока, обращать внимание на высокотехнологичные отрасли, увеличивая их вклад в валовый продукт. Это позволит сделать регион более устойчивым.
Экономика
 
 
