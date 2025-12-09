https://1prime.ru/20251209/ipoteka-865351296.html
В России вырос объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичку
В России вырос объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичку
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на вторичное жилье в России вырос за десять месяцев 2025 года на 92% - до 171,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении коллекторского агентства "Долговой консультант". "На 1 января 2025 года банки отразили на балансах объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичном рынке жилья на 89,38 миллиарда рублей. К 1 ноября задолженность увеличилась еще на 82,35 миллиарда рублей, превысив 171,7 миллиарда рублей. Исходя из средней стоимости квартиры в 6,8 миллиона рублей, банки одновременно могут выставить на рынок жилья более 25 тысяч жилых объектов", - указывается в нем. Наиболее существенный рост просроченной ипотеки, по данным коллекторского агентства, с начала 2025 года произошел в Тыве (в 4,5 раза), Марий Эл (в 3,9 раза) и Крыму (в 3,2 раза). Самые большие объемы просроченной задолженности на вторичное жилье приходятся на Москву (около 21,7 миллиарда рублей), Московскую область (17,6 миллиарда), Краснодарский край (11,6 миллиарда рублей), подсчитали в "Долговом консультанте".
