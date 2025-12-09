Исследование показало, как часто россияне балуют себя маленькими покупками

https://1prime.ru/20251209/issledovanie-865362017.html

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Более трети россиян (39%) балуют себя "маленькими радостями" каждую неделю, чаще всего траты на такие покупки не превышают двух тысяч рублей за раз, говорится в исследовании сервиса оплаты частями "Долями" от Т-Банка. "Более трети (39%) опрошенных балуют себя покупками для удовольствия каждую неделю, еще 19% делают это практически ежедневно", - подсчитали аналитики, добавив, что за год частотность такого шопинга увеличилась, так как в прошлом году россияне радовали себя покупками не чаще раза в месяц. Также отмечается, что за год изменилось и отношение россиян к тратам на покупки "для настроения". Теперь такие траты совершают чаще, но на меньшие суммы. "60% респондентов тратят на такие покупки не более 2 000 рублей за раз, в то время как год назад таких было 11%. Почти треть выбирает покупки в диапазоне 2 000 - 5 000 рублей, а более крупные траты на себя становятся редкостью", - говорится в исследовании. Аналитики связывают такой рост частоты недорогих покупок для удовольствия с развитием онлайн-ритейла и проникновением маркетплейсов в жизнь россиян. "Быстрая доставка и возможность сделать заказ онлайн в любом месте и в любое время сделало мелкие покупки проще. В 2025 году 46% респондентов тратят на себя преимущественно в интернете", - поясняют они. По данным авторов исследования, чаще всего для удовольствия россияне покупают одежду и обувь - эту категорию выбирают 60% опрошенных, вдвое больше, чем год назад (30%). Затем следует косметика и парфюмерия (34% в 2025 году против 24% в 2024 году), электроника и гаджеты (26%) и книги и журналы (19%). По результатам опроса, поводом для покупки чаще всего становится хорошее настроение (77%) или какое-либо достижение (23%), а 21%, наоборот, совершают такие покупки под воздействием негативных эмоций, при стрессе или недомогании. Ключевым фактором, по мнению аналитиков, способным удержать от такой покупки, остается цена: почти 69% опрошенных воздерживаются из-за высокой стоимости, годом ранее 58% опрошенных отмечали высокую цену как главный барьер.

