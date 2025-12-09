Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас пригрозила Китаю некими рычагами давления - 09.12.2025
Политика
Каллас пригрозила Китаю некими рычагами давления
2025-12-09T14:05+0300
2025-12-09T14:05+0300
БРЮССЕЛЬ, 9 дек – ПРАЙМ. Глава Евродипломатии Кая Каллас на фоне угроз пошлин ЕС против КНР заявила в Европарламенте, что у Евросоюза якобы больше рычагов экономического давления на Китай, чем принято считать. В минувшее воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза в ближайшие месяцы, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового дефицита между ЕС и КНР. "У ЕС есть значительное экономическое влияние в мире. У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать", - сказала она.
БРЮССЕЛЬ, 9 дек – ПРАЙМ. Глава Евродипломатии Кая Каллас на фоне угроз пошлин ЕС против КНР заявила в Европарламенте, что у Евросоюза якобы больше рычагов экономического давления на Китай, чем принято считать.
В минувшее воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза в ближайшие месяцы, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового дефицита между ЕС и КНР.
"У ЕС есть значительное экономическое влияние в мире. У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать", - сказала она.
