На Западе забили тревогу после заявления Каллас о России - 09.12.2025
На Западе забили тревогу после заявления Каллас о России
На Западе забили тревогу после заявления Каллас о России - 09.12.2025
На Западе забили тревогу после заявления Каллас о России
Утверждения главы Евродипломатии Каи Каллас о возможных методах давления на Россию не имеют значения, так как у Европы нет рычагов давления на Москву, написал в | 09.12.2025
2025-12-09T22:57+0300
2025-12-09T22:57+0300
киев
запад
европа
кая каллас
владимир путин
ес
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95e3e71aa06436910e43163f96ca9d81.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Утверждения главы Евродипломатии Каи Каллас о возможных методах давления на Россию не имеют значения, так как у Европы нет рычагов давления на Москву, написал в социальной сети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Если бы у Евросоюза была хоть какая-то сила, чтобы принудить Россию к переговорам, он бы уже это сделал. Дело в том, что ЕС действительно остается бессильным, в то время как США и Россия ведут переговоры без нас", — отметил он.Политик также подчеркнул, что пока Россия продолжает своё наступление, "Украина теряет всё больше территорий и людей". Во вторник Кая Каллас заявила в Европарламенте, что у европейцев имеются некие "рычаги, чтобы предъявлять требования Москве", имея в виду использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Ранее Каллас сообщала, что некоторые страны ЕС против совместного привлечения капиталов или общего долга для Киева в качестве альтернативы использованию замороженных активов ЦБ России. На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо Еврокомиссии с предупреждением, что поспешные действия по использованию российских активов могут подорвать перспективы мирного соглашения. Он неоднократно заявлял, что его страна нуждается в четких и надежных гарантиях от членов ЕС, если они хотят предоставлять Киеву кредит из суверенных средств других стран. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что возможная конфискация российских резервов значительно подорвет доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.
киев
запад
европа
киев, запад, европа, кая каллас, владимир путин, ес, замороженные российские активы
Киев, ЗАПАД, ЕВРОПА, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, замороженные российские активы
22:57 09.12.2025
 
На Западе забили тревогу после заявления Каллас о России

Политик Мема назвал слова Каллас о рычагах давления на Россию бессмысленными

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Утверждения главы Евродипломатии Каи Каллас о возможных методах давления на Россию не имеют значения, так как у Европы нет рычагов давления на Москву, написал в социальной сети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Если бы у Евросоюза была хоть какая-то сила, чтобы принудить Россию к переговорам, он бы уже это сделал. Дело в том, что ЕС действительно остается бессильным, в то время как США и Россия ведут переговоры без нас", — отметил он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Британию
8 декабря, 22:41
Политик также подчеркнул, что пока Россия продолжает своё наступление, "Украина теряет всё больше территорий и людей".
Во вторник Кая Каллас заявила в Европарламенте, что у европейцев имеются некие "рычаги, чтобы предъявлять требования Москве", имея в виду использование замороженных российских активов для поддержки Украины.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
В Euroclear испугались мести Москвы
Вчера, 22:38
Ранее Каллас сообщала, что некоторые страны ЕС против совместного привлечения капиталов или общего долга для Киева в качестве альтернативы использованию замороженных активов ЦБ России.
На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо Еврокомиссии с предупреждением, что поспешные действия по использованию российских активов могут подорвать перспективы мирного соглашения. Он неоднократно заявлял, что его страна нуждается в четких и надежных гарантиях от членов ЕС, если они хотят предоставлять Киеву кредит из суверенных средств других стран.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что возможная конфискация российских резервов значительно подорвет доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
На Западе рассказали о серьезном ударе Трампа по Зеленскому
Вчера, 22:43
 
КиевЗАПАДЕВРОПАКая КалласВладимир ПутинЕСзамороженные российские активы
 
 
