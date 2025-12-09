https://1prime.ru/20251209/kallas-865380517.html

На Западе забили тревогу после заявления Каллас о России

На Западе забили тревогу после заявления Каллас о России

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Утверждения главы Евродипломатии Каи Каллас о возможных методах давления на Россию не имеют значения, так как у Европы нет рычагов давления на Москву, написал в социальной сети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Если бы у Евросоюза была хоть какая-то сила, чтобы принудить Россию к переговорам, он бы уже это сделал. Дело в том, что ЕС действительно остается бессильным, в то время как США и Россия ведут переговоры без нас", — отметил он.Политик также подчеркнул, что пока Россия продолжает своё наступление, "Украина теряет всё больше территорий и людей". Во вторник Кая Каллас заявила в Европарламенте, что у европейцев имеются некие "рычаги, чтобы предъявлять требования Москве", имея в виду использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Ранее Каллас сообщала, что некоторые страны ЕС против совместного привлечения капиталов или общего долга для Киева в качестве альтернативы использованию замороженных активов ЦБ России. На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо Еврокомиссии с предупреждением, что поспешные действия по использованию российских активов могут подорвать перспективы мирного соглашения. Он неоднократно заявлял, что его страна нуждается в четких и надежных гарантиях от членов ЕС, если они хотят предоставлять Киеву кредит из суверенных средств других стран. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что возможная конфискация российских резервов значительно подорвет доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.

