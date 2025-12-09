Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия сократила экспорт кофе - 09.12.2025
Бразилия сократила экспорт кофе
Бразилия сократила экспорт кофе - 09.12.2025, ПРАЙМ
Бразилия сократила экспорт кофе
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Экспорт кофе из Бразилии в январе-ноябре снизился на 21% в годовом выражении - до 36,9 миллиона мешков по 60 килограммов, следует из пресс-релиза Совета экспортеров кофе Бразилии. "За первые 11 месяцев 2025 года Бразилия экспортировала 36,868 миллиона мешков всех видов кофе, что на 21% меньше, чем 46,658 миллиона мешков за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Только в ноябре показатель сократился на 26,7% - до 3,582 миллиона мешков. В то же время, отмечает Совет, валютные поступления за отчетный период выросли на 25,3% - до 14,253 миллиарда долларов. Арабика по-прежнему остается самым экспортируемым из Бразилии сортом кофе. США в январе-ноябре оставались основным импортером бразильского кофе, указывается в релизе. Однако поставки за этот период сократились на треть в годовом выражении - до 5,042 миллиона мешков. На Штаты пришлось 13,7% всех поставок Бразилии. Поставки бразильского кофе в Германию также снизились на треть - до 5,003 миллиона мешков, в Италию - на 21,7%, до 2,912 миллиона. При этом экспорт кофе в Японию вырос с начала года - на 17,5%, до 2,413 миллиона мешков. Для Бельгии показатель упал на 47,5% - до 2,146 миллиона мешков.
22:59 09.12.2025
 
Бразилия сократила экспорт кофе

Бразилия сократила экспорт кофе в январе-ноябре на 21%, до 36,9 миллиона мешков

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Экспорт кофе из Бразилии в январе-ноябре снизился на 21% в годовом выражении - до 36,9 миллиона мешков по 60 килограммов, следует из пресс-релиза Совета экспортеров кофе Бразилии.
"За первые 11 месяцев 2025 года Бразилия экспортировала 36,868 миллиона мешков всех видов кофе, что на 21% меньше, чем 46,658 миллиона мешков за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Только в ноябре показатель сократился на 26,7% - до 3,582 миллиона мешков.
В то же время, отмечает Совет, валютные поступления за отчетный период выросли на 25,3% - до 14,253 миллиарда долларов. Арабика по-прежнему остается самым экспортируемым из Бразилии сортом кофе.
США в январе-ноябре оставались основным импортером бразильского кофе, указывается в релизе. Однако поставки за этот период сократились на треть в годовом выражении - до 5,042 миллиона мешков. На Штаты пришлось 13,7% всех поставок Бразилии.
Поставки бразильского кофе в Германию также снизились на треть - до 5,003 миллиона мешков, в Италию - на 21,7%, до 2,912 миллиона. При этом экспорт кофе в Японию вырос с начала года - на 17,5%, до 2,413 миллиона мешков. Для Бельгии показатель упал на 47,5% - до 2,146 миллиона мешков.
