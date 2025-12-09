https://1prime.ru/20251209/kubyshka-865327335.html

Инвестстратег объяснил, почему резервы нельзя потратить на текущие нужды

2025-12-09T02:02+0300

МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Золотые резервы Центробанка уже превысили рекордные 300 миллиардов долларов, но государство не спешит расходовать их даже на самое необходимое. Почему так происходит и зачем государству нужна такая большая "кубышка", агентству "Прайм" рассказал инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.Он напомнил, что раз в несколько лет цены на золото корректируются, поэтому их падение после скачка последних пары лет вполне возможно. Но ЦБ РФ накапливает золото не с целью заработать на нем, а чтобы иметь твердое обеспечение для рубля и рублевой денежной массы. Из валютных альтернатив у него остались лишь юани, но избыточная зависимость от китайской валюты нежелательна, справедливо полагает регулятор.Многие считают, что разумнее было бы направить эти деньги на текущие нужды, но Банк России не может это сделать по многим причинам."Во-первых, это не его задача. Он регулирует денежное обращение и обеспечивает стабильность финансовой системы. За траты отвечает Минфин, и ему всегда приходится балансировать доходы и расходы. Если бы он мог в любой момент прийти к ЦБ и потратить часть резервов, то мы бы очень быстро пришли к двузначной девальвации и гиперинфляции", - разъяснил инвестстратег.Во-вторых, ЦБ должен иметь резерв на случай возможных проблем в экономике. Например, если страна окажется в глубокой изоляции и на какое-то время вообще не сможет экспортировать нефть.Тогда золотые резервы будут единственным способом оплачивать импорт, в том числе стратегически значимый: продукты питания, семена для посева, технику, медикаменты — буквально все то, без чего могла бы возникнуть гуманитарная катастрофа. Работа ЦБ — быть готовым даже к таким сценариям, хотя они, безусловно, далеко не базовые, подчеркнул Бахтин.

