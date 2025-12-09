https://1prime.ru/20251209/kurs--865355951.html

Курс рубля умеренно снижается к юаню на Мосбирже в первые часы торгов

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рубль умеренно слабеет к юаню в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск растет на 2 копейки относительно предыдущего закрытия - до 10,81 рубля. Сегодня продолжится движения пары в диапазоне 10,5-11 рублей, предполагает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в ходе торгов юань может вновь попробовать преодолеть отметку 10,8 рубля, выступающую ближайшим сопротивлением", - добавляет он. "На валютном рынке вчера наблюдались попытки продолжения наметившегося в пятницу ослабления рубля, но по итогам дня пара "юань-рубль" закрылась практически без изменений. Ждем, что рублевые "медведи" будут повторять атаки", - комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер". При этом факторы, позитивные для рубля, остаются, обращает внимание Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Центробанк с 5 декабря увеличил ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 9 до 14,5 миллиарда рублей — весомая поддержка национальной валюте в условиях низкой ликвидности. Крупнейшие экспортеры также продолжают активно продавать валютную выручку: в октябре объем их операций вырос на 68% относительно сентября, составив 8,2 миллиарда долларов", - перечисляет он. Но, несмотря на преобладание факторов поддержки рубля сейчас, сдерживать его дальнейшее укрепление будут сохранение неопределенности на международной арене, сезонный рост спроса на иностранную валюту в преддверии новогодних каникул, а также сужение поступлений экспортной выручки, предупреждает Зварич. Что же касается американской валюты, то в краткосрочной перспективе рубль, вероятно, окажется в диапазоне 80-83 рубля за доллар при условии стабильности внешних факторов, заключает Силаев.

