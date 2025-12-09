Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля умеренно снижается к юаню на Мосбирже в первые часы торгов - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/kurs--865355951.html
Курс рубля умеренно снижается к юаню на Мосбирже в первые часы торгов
Курс рубля умеренно снижается к юаню на Мосбирже в первые часы торгов - 09.12.2025, ПРАЙМ
Курс рубля умеренно снижается к юаню на Мосбирже в первые часы торгов
Рубль умеренно слабеет к юаню в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T11:38+0300
2025-12-09T11:38+0300
экономика
рынок
богдан зварич
псб
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рубль умеренно слабеет к юаню в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск растет на 2 копейки относительно предыдущего закрытия - до 10,81 рубля. Сегодня продолжится движения пары в диапазоне 10,5-11 рублей, предполагает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в ходе торгов юань может вновь попробовать преодолеть отметку 10,8 рубля, выступающую ближайшим сопротивлением", - добавляет он. "На валютном рынке вчера наблюдались попытки продолжения наметившегося в пятницу ослабления рубля, но по итогам дня пара "юань-рубль" закрылась практически без изменений. Ждем, что рублевые "медведи" будут повторять атаки", - комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер". При этом факторы, позитивные для рубля, остаются, обращает внимание Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Центробанк с 5 декабря увеличил ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 9 до 14,5 миллиарда рублей — весомая поддержка национальной валюте в условиях низкой ликвидности. Крупнейшие экспортеры также продолжают активно продавать валютную выручку: в октябре объем их операций вырос на 68% относительно сентября, составив 8,2 миллиарда долларов", - перечисляет он. Но, несмотря на преобладание факторов поддержки рубля сейчас, сдерживать его дальнейшее укрепление будут сохранение неопределенности на международной арене, сезонный рост спроса на иностранную валюту в преддверии новогодних каникул, а также сужение поступлений экспортной выручки, предупреждает Зварич. Что же касается американской валюты, то в краткосрочной перспективе рубль, вероятно, окажется в диапазоне 80-83 рубля за доллар при условии стабильности внешних факторов, заключает Силаев.
https://1prime.ru/20251207/zarplata-865291200.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_9a50cf45bb6960f76ed6b1855b6753f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, богдан зварич, псб, ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, Богдан Зварич, ПСБ, УК Альфа-Капитал
11:38 09.12.2025
 
Курс рубля умеренно снижается к юаню на Мосбирже в первые часы торгов

Рубль умеренно слабеет к юаню в первые часы торгов вторника

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рубль умеренно слабеет к юаню в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск растет на 2 копейки относительно предыдущего закрытия - до 10,81 рубля.
Сегодня продолжится движения пары в диапазоне 10,5-11 рублей, предполагает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом в ходе торгов юань может вновь попробовать преодолеть отметку 10,8 рубля, выступающую ближайшим сопротивлением", - добавляет он.
"На валютном рынке вчера наблюдались попытки продолжения наметившегося в пятницу ослабления рубля, но по итогам дня пара "юань-рубль" закрылась практически без изменений. Ждем, что рублевые "медведи" будут повторять атаки", - комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
При этом факторы, позитивные для рубля, остаются, обращает внимание Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Центробанк с 5 декабря увеличил ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 9 до 14,5 миллиарда рублей — весомая поддержка национальной валюте в условиях низкой ликвидности. Крупнейшие экспортеры также продолжают активно продавать валютную выручку: в октябре объем их операций вырос на 68% относительно сентября, составив 8,2 миллиарда долларов", - перечисляет он.
Но, несмотря на преобладание факторов поддержки рубля сейчас, сдерживать его дальнейшее укрепление будут сохранение неопределенности на международной арене, сезонный рост спроса на иностранную валюту в преддверии новогодних каникул, а также сужение поступлений экспортной выручки, предупреждает Зварич.
Что же касается американской валюты, то в краткосрочной перспективе рубль, вероятно, окажется в диапазоне 80-83 рубля за доллар при условии стабильности внешних факторов, заключает Силаев.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Минимальная зарплата после вычета налогов составит 23 570 рублей
7 декабря, 08:15
 
ЭкономикаРынокБогдан ЗваричПСБУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала