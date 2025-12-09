Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кот Ларри объяснил свой отказ зайти с Зеленским и Стармером в резиденцию - 09.12.2025
Кот Ларри объяснил свой отказ зайти с Зеленским и Стармером в резиденцию
2025-12-09T11:49+0300
политика
общество
великобритания
кир стармер
владимир зеленский
тони блэр
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри назвал "кошачьей дипломатией" отказ зайти в резиденцию вместе с британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским. В понедельник Ларри отказался зайти в резиденцию вместе с Зеленским и Стармером, кот отпрыгнул от двери, как только они подошли к ней, хотя до этого сидел и ждал, когда ему откроют. "Кошачья дипломатия", - написал кот Ларри в социальной сети X. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
общество, великобритания, кир стармер, владимир зеленский, тони блэр
Политика, Общество, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Тони Блэр
Кот Ларри объяснил свой отказ зайти с Зеленским и Стармером в резиденцию

Кот Ларри назвал свой отказ зайти в резиденцию с Зеленским кошачьей дипломатией

© Фото : Prime Minister of the United Kingdom/Ben ShreadКот Ларри
Кот Ларри. Архивное фото
© Фото : Prime Minister of the United Kingdom/Ben Shread
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри назвал "кошачьей дипломатией" отказ зайти в резиденцию вместе с британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
В понедельник Ларри отказался зайти в резиденцию вместе с Зеленским и Стармером, кот отпрыгнул от двери, как только они подошли к ней, хотя до этого сидел и ждал, когда ему откроют.
"Кошачья дипломатия", - написал кот Ларри в социальной сети X.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
