https://1prime.ru/20251209/larri--865355795.html

Кот Ларри объяснил свой отказ зайти с Зеленским и Стармером в резиденцию

Кот Ларри объяснил свой отказ зайти с Зеленским и Стармером в резиденцию - 09.12.2025, ПРАЙМ

Кот Ларри объяснил свой отказ зайти с Зеленским и Стармером в резиденцию

Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри назвал "кошачьей дипломатией" отказ зайти в резиденцию вместе с британским премьером Киром Стармером и... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T11:49+0300

2025-12-09T11:49+0300

2025-12-09T11:49+0300

политика

общество

великобритания

кир стармер

владимир зеленский

тони блэр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849842361_0:1150:2048:2302_1920x0_80_0_0_dc7644995b3ffb0654dea9f0c4f61b45.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри назвал "кошачьей дипломатией" отказ зайти в резиденцию вместе с британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским. В понедельник Ларри отказался зайти в резиденцию вместе с Зеленским и Стармером, кот отпрыгнул от двери, как только они подошли к ней, хотя до этого сидел и ждал, когда ему откроют. "Кошачья дипломатия", - написал кот Ларри в социальной сети X. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.

https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865353092.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , великобритания, кир стармер, владимир зеленский, тони блэр