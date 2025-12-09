https://1prime.ru/20251209/lavrov-865364239.html
Лавров назвал приоритетное направление в отношениях России и Венгрии
2025-12-09T14:24+0300
энергетика
россия
венгрия
москва
сергей лавров
петер сийярто
мид рф
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Энергетика занимает приоритетное место в отношениях России и Венгрии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В целом, направление электроэнергетики занимает приоритетное место в наших связях. Развивается этот сектор тоже устойчиво", - сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве.
2025
