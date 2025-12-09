Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров назвал приоритетное направление в отношениях России и Венгрии - 09.12.2025
Лавров назвал приоритетное направление в отношениях России и Венгрии
Лавров назвал приоритетное направление в отношениях России и Венгрии - 09.12.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал приоритетное направление в отношениях России и Венгрии
Энергетика занимает приоритетное место в отношениях России и Венгрии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Энергетика занимает приоритетное место в отношениях России и Венгрии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В целом, направление электроэнергетики занимает приоритетное место в наших связях. Развивается этот сектор тоже устойчиво", - сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве.
14:24 09.12.2025
 
Лавров назвал приоритетное направление в отношениях России и Венгрии

Лавров назвал электроэнергетику приоритетным направлением в отношениях с Венгрией

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Энергетика занимает приоритетное место в отношениях России и Венгрии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В целом, направление электроэнергетики занимает приоритетное место в наших связях. Развивается этот сектор тоже устойчиво", - сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве.
Венгрия не поддержит предложения по антироссийским санкциям, заявил Сийярто
