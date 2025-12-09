https://1prime.ru/20251209/lekarstva--865354767.html
В России снизился спрос на сезонные лекарства
В России снизился спрос на сезонные лекарства
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Спрос на сезонные лекарства в России в ноябре снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за низкой заболеваемости гриппом и ОРВИ, рассказали РИА Новости в "Биннофарм Групп". "Для декабря сейчас низкий сезон заболеваемости... Спрос на сезонные лекарства, в связи с низкой заболеваемостью гриппом и ОРВИ, в отрицательной динамике к прошлому году в ноябре 2025", - рассказали в компании. Там добавили, что по данным Еженедельного национального бюллетеня по гриппу и ОРВИ, уровень заболеваемости еще не достиг эпидпорога. Продукция "Биннофарм Групп" доступна в 15 странах, ассортимент насчитывает свыше 500 регистрационных удостоверений препаратов. Для усиления позиций компания развивает региональные представительства в странах СНГ, Китае и Вьетнаме.
