В России снизился спрос на сезонные лекарства

В России снизился спрос на сезонные лекарства

2025-12-09T11:09+0300

2025-12-09T11:09+0300

2025-12-09T11:09+0300

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Спрос на сезонные лекарства в России в ноябре снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за низкой заболеваемости гриппом и ОРВИ, рассказали РИА Новости в "Биннофарм Групп". "Для декабря сейчас низкий сезон заболеваемости... Спрос на сезонные лекарства, в связи с низкой заболеваемостью гриппом и ОРВИ, в отрицательной динамике к прошлому году в ноябре 2025", - рассказали в компании. Там добавили, что по данным Еженедельного национального бюллетеня по гриппу и ОРВИ, уровень заболеваемости еще не достиг эпидпорога. Продукция "Биннофарм Групп" доступна в 15 странах, ассортимент насчитывает свыше 500 регистрационных удостоверений препаратов. Для усиления позиций компания развивает региональные представительства в странах СНГ, Китае и Вьетнаме.

