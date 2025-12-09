https://1prime.ru/20251209/lgoty-865379844.html
В СПЧ предложили автоматически предоставлять льготы многодетным семьям
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Боровова на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила автоматически предоставлять льготы многодетным семьям. "Почему, вопрос тогда, льготы не срабатывают таким же автоматическим порядком, когда социальные такие блага у человека открываются с получением того или иного статуса? Очень бы хотелось, чтобы - а это огромное количество россиян, которые имеют те или иные льготы - получали бы их вот в таком автоматическом режиме", - сказала Боровова. Глава государства, в свою очередь, отметил, что льготы многодетным семьям должны подтверждаться автоматически, "одним кликом", чтобы определять тех, кто нуждается в помощи.
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Боровова на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила автоматически предоставлять льготы многодетным семьям.
"Почему, вопрос тогда, льготы не срабатывают таким же автоматическим порядком, когда социальные такие блага у человека открываются с получением того или иного статуса? Очень бы хотелось, чтобы - а это огромное количество россиян, которые имеют те или иные льготы - получали бы их вот в таком автоматическом режиме", - сказала Боровова.
Глава государства, в свою очередь, отметил, что льготы многодетным семьям должны подтверждаться автоматически, "одним кликом", чтобы определять тех, кто нуждается в помощи.
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин