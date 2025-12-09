https://1prime.ru/20251209/lukashenko-865363358.html

Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы, заявил Лукашенко

МИНСК, 9 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, что Минск создал нормальные условия для водителей грузовиков, застрявших на белорусской территории после закрытия Вильнюсом границы, и готов даже выкупить скоропортящиеся грузы. Литва в конце октября решила на месяц закрыть границу с Белоруссией под предлогом борьбы с метеозондами. После этого на белорусской территории застряли более 1200 грузовиков с литовскими номерами, которые были убраны с автотрасс и помещены на спецстоянки. По словам Лукашенко, автомобили литовских перевозчиков разместили на стоянках и охраняют, чтобы никто не влез в автомобили, и чтобы груз сохранился. "Беларусь готова даже выкупить скоропортящиеся грузы. Что касается водителей грузовиков, то для них на территории Беларуси созданы необходимые условия пребывания. Все делаем для того, чтобы было нормально. И начинают там (в Литве – ред.) мышковаться, из-под ковра или плинтуса высовывают голову: "Отдайте нам эти автомобили!" - цитирует агентство Белта слова Лукашенко.

