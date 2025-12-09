Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы, заявил Лукашенко - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/lukashenko-865363358.html
Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы, заявил Лукашенко
Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы, заявил Лукашенко - 09.12.2025, ПРАЙМ
Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, что Минск создал нормальные условия для водителей грузовиков, застрявших на... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T14:23+0300
2025-12-09T14:23+0300
бизнес
белоруссия
литва
минск
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864168763_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0f705cde02fe3683d81b3c0f3a25871f.jpg
МИНСК, 9 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, что Минск создал нормальные условия для водителей грузовиков, застрявших на белорусской территории после закрытия Вильнюсом границы, и готов даже выкупить скоропортящиеся грузы. Литва в конце октября решила на месяц закрыть границу с Белоруссией под предлогом борьбы с метеозондами. После этого на белорусской территории застряли более 1200 грузовиков с литовскими номерами, которые были убраны с автотрасс и помещены на спецстоянки. По словам Лукашенко, автомобили литовских перевозчиков разместили на стоянках и охраняют, чтобы никто не влез в автомобили, и чтобы груз сохранился. "Беларусь готова даже выкупить скоропортящиеся грузы. Что касается водителей грузовиков, то для них на территории Беларуси созданы необходимые условия пребывания. Все делаем для того, чтобы было нормально. И начинают там (в Литве – ред.) мышковаться, из-под ковра или плинтуса высовывают голову: "Отдайте нам эти автомобили!" - цитирует агентство Белта слова Лукашенко.
https://1prime.ru/20251114/lukashenko-864534292.html
белоруссия
литва
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864168763_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5bf991c367654e7643092396f2c237fb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, белоруссия, литва, минск, александр лукашенко
Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, МИНСК, Александр Лукашенко
14:23 09.12.2025
 
Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил о готовности выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГрузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
Грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 9 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, что Минск создал нормальные условия для водителей грузовиков, застрявших на белорусской территории после закрытия Вильнюсом границы, и готов даже выкупить скоропортящиеся грузы.
Литва в конце октября решила на месяц закрыть границу с Белоруссией под предлогом борьбы с метеозондами. После этого на белорусской территории застряли более 1200 грузовиков с литовскими номерами, которые были убраны с автотрасс и помещены на спецстоянки.
По словам Лукашенко, автомобили литовских перевозчиков разместили на стоянках и охраняют, чтобы никто не влез в автомобили, и чтобы груз сохранился.
"Беларусь готова даже выкупить скоропортящиеся грузы. Что касается водителей грузовиков, то для них на территории Беларуси созданы необходимые условия пребывания. Все делаем для того, чтобы было нормально. И начинают там (в Литве – ред.) мышковаться, из-под ковра или плинтуса высовывают голову: "Отдайте нам эти автомобили!" - цитирует агентство Белта слова Лукашенко.
Александр Лукашенко
Лукашенко оценил поддержку России по строительству новых АЭС в Белоруссии
14 ноября, 12:06
 
БизнесБЕЛОРУССИЯЛИТВАМИНСКАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала