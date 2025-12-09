https://1prime.ru/20251209/med--865349543.html

Медь продолжает дешеветь с начала недели

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник, продолжая тенденцию коррекции от максимумов стоимости, наметившуюся с начала недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.23 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,71%, до 5,406 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Накануне медь там тоже подешевела - на 0,32%. А на Лондонской бирже металлов (LME) был и вовсе установлен исторический рекорд стоимости - 11 771 долларов за тонну. Но затем произошёл откат, и по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла в Лондоне лишь на 0,13%, до 11 635,5 доллара. Кроме того, тонна алюминия на Лондонской бирже металлов снизилась в цене на 0,33%, до 2 888 долларов, стоимость цинка - поднялась на 0,74%, до 3 121 доллара. Внимание рынков фьючерсов, в том числе на промышленные металлы, в том числе сосредоточено на проведении заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится 9-10 декабря. Её решения могут повлиять на динамику курса доллара, от которого зависит спрос на медь держателей иностранных валют. По данным CME Group, почти 90% экспертов ждут снижения учетной ставки в США на ближайшем заседании в декабре до 3,5-3,75% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, остальные полагают, что ставка сохранится.

