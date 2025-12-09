https://1prime.ru/20251209/merts-865343101.html

Мерц объяснил рост расходов на милитаризацию стран НАТО

2025-12-09T01:51+0300

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обосновал рост расходов на милитаризацию стран НАТО и особенно Германии страхом перед восстановлением СССР и якобы "имеющимися у России планами нападения на одну из стран альянса", не приведя этому конкретных доказательств. В понедельник Мерц отвечал на вопросы граждан Германии в эфире телепередачи ARD-Arena. Одна из жительниц Дрездена предложила канцлеру направить предназначенные на военные расходы средства на решение внутренних проблем и развитие ФРГ. "(Президент России Владимир - ред.) Путин хочет вернуть старый Советский Союз, и это касается не только Украины, и мы должны защищаться от этого", - заявил в ответ Мерц. Он также утверждал, что Россия якобы готовится напасть на страны НАТО. "Прежде всего, я не хочу, чтобы Россия напала на территорию НАТО, а российские государственные доктрины и доктрины безопасности говорят именно об этом", - заявил Мерц, не приведя этому конкретных доказательств. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил во время своего визита в Индию в интервью India Today, что реинтеграция СССР невозможна и бессмысленна, и таких целей нет. Он также сказал, что политики на Западе, говорящие о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются таким образом напугать свое население. Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин также подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

