Microsoft вложит $17,5 миллиардов в развитие ИИ в Индии
Microsoft вложит $17,5 миллиардов в развитие ИИ в Индии
2025-12-09T21:39+0300
2025-12-09T21:39+0300
2025-12-09T21:39+0300
экономика
технологии
мировая экономика
индия
сша
сатья наделла
нарендра моди
microsoft
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил, что компания вложит 17,5 миллиардов долларов в развитие сектора искусственного интеллекта в Индии, что станет самой крупной инвестицией компании в азиатском регионе. Ранее Наделла встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил с ним возможности страны в сфере искусственного интеллекта. В своем посте в соцсети X он поблагодарил Моди за встречу и объявил о "самых больших когда-либо" инвестициях компании в азиатскую страну. "Спасибо Вам, премьер-министр Нарендра Моди, за вдохновляющую беседу о возможностях Индии в ИИ. Чтобы поддержать амбиции страны, Microsoft вложит 17,5 миллиардов долларов в создание инфраструктуры, навыков и ресурсов, необходимых для будущего первенства Индии в сфере ИИ - это наша самая крупная в истории инвестиция в Азии", - написал Сатья Наделла на своей странице в соцсети X. Сатья Наделла родился в индийском Хайдарабаде в 1967 году. После окончания бакалавриата в Манипальском технологическом институте в 1988 году отправился на обучение в США. До прихода в Microsoft в 1992 году он работал в Sun Microsystems.
индия
сша
Новости
ru-RU
