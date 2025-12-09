https://1prime.ru/20251209/microsoft-865378863.html

Microsoft вложит $17,5 миллиардов в развитие ИИ в Индии

2025-12-09T21:39+0300

экономика

технологии

мировая экономика

индия

сша

сатья наделла

нарендра моди

microsoft

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил, что компания вложит 17,5 миллиардов долларов в развитие сектора искусственного интеллекта в Индии, что станет самой крупной инвестицией компании в азиатском регионе. Ранее Наделла встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил с ним возможности страны в сфере искусственного интеллекта. В своем посте в соцсети X он поблагодарил Моди за встречу и объявил о "самых больших когда-либо" инвестициях компании в азиатскую страну. "Спасибо Вам, премьер-министр Нарендра Моди, за вдохновляющую беседу о возможностях Индии в ИИ. Чтобы поддержать амбиции страны, Microsoft вложит 17,5 миллиардов долларов в создание инфраструктуры, навыков и ресурсов, необходимых для будущего первенства Индии в сфере ИИ - это наша самая крупная в истории инвестиция в Азии", - написал Сатья Наделла на своей странице в соцсети X. Сатья Наделла родился в индийском Хайдарабаде в 1967 году. После окончания бакалавриата в Манипальском технологическом институте в 1988 году отправился на обучение в США. До прихода в Microsoft в 1992 году он работал в Sun Microsystems.

индия

сша

