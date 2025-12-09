Microsoft вложит $17,5 миллиардов в развитие ИИ в Индии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/microsoft-865378863.html
экономика
технологии
мировая экономика
индия
сша
сатья наделла
нарендра моди
microsoft
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_30e81ae029a6447fbdeea1f2874fd70e.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил, что компания вложит 17,5 миллиардов долларов в развитие сектора искусственного интеллекта в Индии, что станет самой крупной инвестицией компании в азиатском регионе. Ранее Наделла встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил с ним возможности страны в сфере искусственного интеллекта. В своем посте в соцсети X он поблагодарил Моди за встречу и объявил о "самых больших когда-либо" инвестициях компании в азиатскую страну. "Спасибо Вам, премьер-министр Нарендра Моди, за вдохновляющую беседу о возможностях Индии в ИИ. Чтобы поддержать амбиции страны, Microsoft вложит 17,5 миллиардов долларов в создание инфраструктуры, навыков и ресурсов, необходимых для будущего первенства Индии в сфере ИИ - это наша самая крупная в истории инвестиция в Азии", - написал Сатья Наделла на своей странице в соцсети X. Сатья Наделла родился в индийском Хайдарабаде в 1967 году. После окончания бакалавриата в Манипальском технологическом институте в 1988 году отправился на обучение в США. До прихода в Microsoft в 1992 году он работал в Sun Microsystems.
https://1prime.ru/20251205/ii-865255220.html
технологии, мировая экономика, индия, сша, сатья наделла, нарендра моди, microsoft
Экономика, Технологии, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, Сатья Наделла, Нарендра Моди, Microsoft
21:39 09.12.2025
 
© flickr.com / nixiepixelMicrosoft
Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Microsoft. Архивное фото
© flickr.com / nixiepixel
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил, что компания вложит 17,5 миллиардов долларов в развитие сектора искусственного интеллекта в Индии, что станет самой крупной инвестицией компании в азиатском регионе.
Ранее Наделла встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил с ним возможности страны в сфере искусственного интеллекта. В своем посте в соцсети X он поблагодарил Моди за встречу и объявил о "самых больших когда-либо" инвестициях компании в азиатскую страну.
"Спасибо Вам, премьер-министр Нарендра Моди, за вдохновляющую беседу о возможностях Индии в ИИ. Чтобы поддержать амбиции страны, Microsoft вложит 17,5 миллиардов долларов в создание инфраструктуры, навыков и ресурсов, необходимых для будущего первенства Индии в сфере ИИ - это наша самая крупная в истории инвестиция в Азии", - написал Сатья Наделла на своей странице в соцсети X.
Сатья Наделла родился в индийском Хайдарабаде в 1967 году. После окончания бакалавриата в Манипальском технологическом институте в 1988 году отправился на обучение в США. До прихода в Microsoft в 1992 году он работал в Sun Microsystems.
Искусственный интеллект
ИИ-пузырь или реальный рост
5 декабря, 17:59
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаИНДИЯСШАСатья НаделлаНарендра МодиMicrosoft
 
 
