Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дальневосточную ипотеку расширят на все многодетные семьи - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/minfin--865354974.html
Дальневосточную ипотеку расширят на все многодетные семьи
Дальневосточную ипотеку расширят на все многодетные семьи - 09.12.2025, ПРАЙМ
Дальневосточную ипотеку расширят на все многодетные семьи
Минфин РФ расширил условия льготной дальневосточной ипотеки на все многодетные семьи независимо от возраста родителей, сообщила пресс-служба министерства во... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T11:26+0300
2025-12-09T11:26+0300
экономика
недвижимость
бизнес
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ расширил условия льготной дальневосточной ипотеки на все многодетные семьи независимо от возраста родителей, сообщила пресс-служба министерства во вторник. "Льготная программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" распространена на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. При этом для таких семей отменяется возрастное ограничение. Напомним, что данной льготной программой могут воспользоваться граждане в возрасте до 36 лет. Теперь для многодетных семей такое ограничение действовать не будет", - говорится в сообщении Минфина. В министерстве подчеркнули, что условия данной льготной ипотечной программы расширены в соответствии с поручением президента.
https://1prime.ru/20251208/vtb-865309968.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_136487d522cabd78386aa658e53550a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, минфин
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Минфин
11:26 09.12.2025
 
Дальневосточную ипотеку расширят на все многодетные семьи

Минфин расширил условия льготной дальневосточной ипотеки на многодетные семьи

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Ипотека. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ расширил условия льготной дальневосточной ипотеки на все многодетные семьи независимо от возраста родителей, сообщила пресс-служба министерства во вторник.
"Льготная программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" распространена на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. При этом для таких семей отменяется возрастное ограничение. Напомним, что данной льготной программой могут воспользоваться граждане в возрасте до 36 лет. Теперь для многодетных семей такое ограничение действовать не будет", - говорится в сообщении Минфина.
В министерстве подчеркнули, что условия данной льготной ипотечной программы расширены в соответствии с поручением президента.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
ВТБ назвал средний размер ипотеки в новых регионах
Вчера, 09:05
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесРОССИЯМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала