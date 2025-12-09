https://1prime.ru/20251209/minfin--865354974.html
Дальневосточную ипотеку расширят на все многодетные семьи
Дальневосточную ипотеку расширят на все многодетные семьи - 09.12.2025, ПРАЙМ
Дальневосточную ипотеку расширят на все многодетные семьи
Минфин РФ расширил условия льготной дальневосточной ипотеки на все многодетные семьи независимо от возраста родителей, сообщила пресс-служба министерства во... | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ расширил условия льготной дальневосточной ипотеки на все многодетные семьи независимо от возраста родителей, сообщила пресс-служба министерства во вторник. "Льготная программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" распространена на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. При этом для таких семей отменяется возрастное ограничение. Напомним, что данной льготной программой могут воспользоваться граждане в возрасте до 36 лет. Теперь для многодетных семей такое ограничение действовать не будет", - говорится в сообщении Минфина. В министерстве подчеркнули, что условия данной льготной ипотечной программы расширены в соответствии с поручением президента.
