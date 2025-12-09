https://1prime.ru/20251209/minfin-865355107.html

Дальневосточную ипотеку расширят на работников в сфере образования

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Льготная дальневосточная ипотека распространится на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ; решение позволит привлечь и удержать молодые квалифицированные кадры на Дальнем востоке, сообщает Минфин РФ. "Кроме того, льготную ипотеку теперь смогут оформить не только учителя, но и все работники государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ. Для них снимаются ограничения по должности, возрасту и семейному положению", - говорится в материалах на сайте. Для дальнейшего развития Дальнего Востока необходимо создавать комфортные условия для жизни людей, повышать доступность жилья, отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводятся в материалах. "Принятые изменения помогут решить жилищный вопрос семьям, которые уже проживают в регионе или только задумываются о переезде. Кроме того, расширение программы на работников сферы образования будет способствовать привлечению и удержанию на Дальнем Востоке молодых квалифицированных специалистов", - прокомментировал Силуанов.

