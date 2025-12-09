https://1prime.ru/20251209/minfin-865355107.html
Дальневосточную ипотеку расширят на работников в сфере образования
Дальневосточную ипотеку расширят на работников в сфере образования - 09.12.2025, ПРАЙМ
Дальневосточную ипотеку расширят на работников в сфере образования
Льготная дальневосточная ипотека распространится на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений на территории Дальневосточного... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T11:26+0300
2025-12-09T11:26+0300
2025-12-09T11:26+0300
экономика
россия
рф
дальний восток
антон силуанов
недвижимость
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/20/833162012_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e5259b580b44e9a9c9adb8784c8235b.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Льготная дальневосточная ипотека распространится на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ; решение позволит привлечь и удержать молодые квалифицированные кадры на Дальнем востоке, сообщает Минфин РФ. "Кроме того, льготную ипотеку теперь смогут оформить не только учителя, но и все работники государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ. Для них снимаются ограничения по должности, возрасту и семейному положению", - говорится в материалах на сайте. Для дальнейшего развития Дальнего Востока необходимо создавать комфортные условия для жизни людей, повышать доступность жилья, отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводятся в материалах. "Принятые изменения помогут решить жилищный вопрос семьям, которые уже проживают в регионе или только задумываются о переезде. Кроме того, расширение программы на работников сферы образования будет способствовать привлечению и удержанию на Дальнем Востоке молодых квалифицированных специалистов", - прокомментировал Силуанов.
https://1prime.ru/20251208/vtb-865309968.html
рф
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/20/833162012_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2222f84b2199513c0202551730d450d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, дальний восток, антон силуанов, недвижимость, общество
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дальний Восток, Антон Силуанов, Недвижимость, Общество
Дальневосточную ипотеку расширят на работников в сфере образования
Минфин: дальневосточная ипотека распространится на всех работников образования