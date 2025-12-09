Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дальневосточную ипотеку расширят на работников в сфере образования - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/minfin-865355107.html
Дальневосточную ипотеку расширят на работников в сфере образования
Дальневосточную ипотеку расширят на работников в сфере образования - 09.12.2025, ПРАЙМ
Дальневосточную ипотеку расширят на работников в сфере образования
Льготная дальневосточная ипотека распространится на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений на территории Дальневосточного... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T11:26+0300
2025-12-09T11:26+0300
экономика
россия
рф
дальний восток
антон силуанов
недвижимость
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/20/833162012_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e5259b580b44e9a9c9adb8784c8235b.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Льготная дальневосточная ипотека распространится на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ; решение позволит привлечь и удержать молодые квалифицированные кадры на Дальнем востоке, сообщает Минфин РФ. "Кроме того, льготную ипотеку теперь смогут оформить не только учителя, но и все работники государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ. Для них снимаются ограничения по должности, возрасту и семейному положению", - говорится в материалах на сайте. Для дальнейшего развития Дальнего Востока необходимо создавать комфортные условия для жизни людей, повышать доступность жилья, отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводятся в материалах. "Принятые изменения помогут решить жилищный вопрос семьям, которые уже проживают в регионе или только задумываются о переезде. Кроме того, расширение программы на работников сферы образования будет способствовать привлечению и удержанию на Дальнем Востоке молодых квалифицированных специалистов", - прокомментировал Силуанов.
https://1prime.ru/20251208/vtb-865309968.html
рф
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/20/833162012_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2222f84b2199513c0202551730d450d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, дальний восток, антон силуанов, недвижимость, общество
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дальний Восток, Антон Силуанов, Недвижимость, Общество
11:26 09.12.2025
 
Дальневосточную ипотеку расширят на работников в сфере образования

Минфин: дальневосточная ипотека распространится на всех работников образования

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и домик
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Денежные купюры и домик. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Льготная дальневосточная ипотека распространится на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ; решение позволит привлечь и удержать молодые квалифицированные кадры на Дальнем востоке, сообщает Минфин РФ.
"Кроме того, льготную ипотеку теперь смогут оформить не только учителя, но и все работники государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ. Для них снимаются ограничения по должности, возрасту и семейному положению", - говорится в материалах на сайте.
Для дальнейшего развития Дальнего Востока необходимо создавать комфортные условия для жизни людей, повышать доступность жилья, отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводятся в материалах.
"Принятые изменения помогут решить жилищный вопрос семьям, которые уже проживают в регионе или только задумываются о переезде. Кроме того, расширение программы на работников сферы образования будет способствовать привлечению и удержанию на Дальнем Востоке молодых квалифицированных специалистов", - прокомментировал Силуанов.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
ВТБ назвал средний размер ипотеки в новых регионах
Вчера, 09:05
 
ЭкономикаРОССИЯРФДальний ВостокАнтон СилуановНедвижимостьОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала