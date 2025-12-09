https://1prime.ru/20251209/minfin-865355502.html
Дальневосточную и арктическую ипотеку распространят на вторичку
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Дальневосточная и арктическая ипотека будет распространена на покупку жилья на вторичном рынке в городах с низким уровнем строительства нового жилья, говорится в сообщении Минфина России. "Использовать Дальневосточную и арктическую ипотеку можно будет не только для приобретения на первичном, но и на вторичном рынке жилья. Это коснется городов, где пока не возводятся многоквартирные дома или количество домов на этапе строительства не превышает двух зданий", - говорится в сообщении на сайте министерства. "Данные о количестве строящихся домов содержатся в проектных декларациях, размещенных в единой информационной системе жилищного строительства. По программе льготного кредитования купить квартиру можно только в доме, которому не больше 20 лет, и который не находится в аварийном состоянии", - уточняет Минфин. "Условия по кредиту при покупке вторичного жилья по этой программе будут аналогичны условиям на новостройки", - уточняет он.
