https://1prime.ru/20251209/minfin-865362555.html

Минфин рассказал о показателях дефицита бюджета России за январь-ноябрь

Минфин рассказал о показателях дефицита бюджета России за январь-ноябрь - 09.12.2025, ПРАЙМ

Минфин рассказал о показателях дефицита бюджета России за январь-ноябрь

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-ноябре 2025 года составил 4,28 триллиона рублей, или 2% ВВП, при этом нефтегазовые доходы показали снижение на 22,4%, а | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T13:45+0300

2025-12-09T13:45+0300

2025-12-09T13:45+0300

экономика

финансы

россия

рф

минфин

фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860126669_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_b0865d5527ea707f27c41864b6c55b5b.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-ноябре 2025 года составил 4,28 триллиона рублей, или 2% ВВП, при этом нефтегазовые доходы показали снижение на 22,4%, а ненефтегазовые выросли на 11,3%, следует из материалов на сайте Минфина РФ. "По итогам января-ноября 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 276 млрд рублей, что на 3 914 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах на сайте. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-ноября составил 2% ВВП. На конец 2025 года уровень дефицита бюджета ожидается в 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП. "В соответствии с оценкой к уточненному бюджету в 2025 году дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,6% ВВП, а структурный первичный баланс – в размере 1,3% ВВП. Превышение целевых параметров структурного первичного баланса по итогам года связано с замедлением роста ненефтегазовых доходов в условиях охлаждения инфляции и внутреннего спроса", - сообщает Минфин. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2025 года составил 32 900 млрд рублей, что на 0,7% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+11% г/г), так и бюджетной системы в целом (+11% г/г) сохраняется положительная, но замедляющаяся динамика", - отмечается в материалах. Объем расходов федерального бюджета, предварительно, составил 37,175 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 12,5% год к году. "Сохраняется тенденция снижения объема расходов – в октябре-ноябре 2025 года расходы снизились на 7,9% год к году", отмечает Минфин. "Нефтегазовые доходы составили 8 029 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 22,4% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. Поступление нефтегазовых доходов в январе-ноябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - говорится в материалах. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в министерстве. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 24 871 млрд рублей (+11,3% г/г). Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-ноябре выросли на 5,6% г/г, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции. С учетом этого в уточненном законе о бюджете предусмотрено соответствующее понижение прогноза поступления ненефтегазовых доходов на 2025 год по сравнению с первоначальными планами", - говорится в материалах.

https://1prime.ru/20251208/minfin--865325209.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, минфин, фнб