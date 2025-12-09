https://1prime.ru/20251209/miroshnik-865342637.html
Мирошник заявил, что Европа пытается исказить план США по Украине
Мирошник заявил, что Европа пытается исказить план США по Украине - 09.12.2025, ПРАЙМ
Мирошник заявил, что Европа пытается исказить план США по Украине
Европа пытается исказить план США по Украине, чтобы сорвать миротворческий процесс и выставить Россию виноватой в этом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T01:24+0300
2025-12-09T01:24+0300
2025-12-09T01:24+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
украина
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865342637.jpg?1765232655
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Европа пытается исказить план США по Украине, чтобы сорвать миротворческий процесс и выставить Россию виноватой в этом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Либо подход, который декларируется сегодня американцами, подойдет и можно будет его адаптировать к тем задачам, которые будут сформулированы Россией, либо это станет неприемлемым. Европа как раз и пытается таким образом трансформировать этот подход, чтобы сделать Россию виноватой в срыве миротворческого процесса", - сказал он газете "Известия".
Как подчеркнул Мирошник, главными противниками миротворчества являются европейцы и Украина - "ситуативная группа, которая работает над тем, чтобы максимально торпедировать процесс поиска мирного урегулирования".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, рф, украина, владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф, мид рф, мид, вс рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, МИД РФ, МИД, ВС РФ
Мирошник заявил, что Европа пытается исказить план США по Украине
Мирошник: Европа пытается исказить план США по Украине, чтобы выставить Россию виноватой
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Европа пытается исказить план США по Украине, чтобы сорвать миротворческий процесс и выставить Россию виноватой в этом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Либо подход, который декларируется сегодня американцами, подойдет и можно будет его адаптировать к тем задачам, которые будут сформулированы Россией, либо это станет неприемлемым. Европа как раз и пытается таким образом трансформировать этот подход, чтобы сделать Россию виноватой в срыве миротворческого процесса", - сказал он газете "Известия".
Как подчеркнул Мирошник, главными противниками миротворчества являются европейцы и Украина - "ситуативная группа, которая работает над тем, чтобы максимально торпедировать процесс поиска мирного урегулирования".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.