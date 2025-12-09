https://1prime.ru/20251209/mishustin-865368953.html

Мишустин призвал наращивать темпы переселения россиян на Дальний Восток

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Люди начали переезжать в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) из других регионов, эту динамику нужно наращивать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Масштабная последовательная работа сформировала важную тенденцию: люди перестали активно переезжать из субъектов Дальневосточного округа в другие части страны. Более того, впервые за много лет туда прибыло свыше 24 тысяч человек. Ну конечно, эту динамику нужно не просто сохранять, но и наращивать", - сказал Мишустин на стратегической сессии по социально-экономическому развитию ДФО. Он отметил, что в дальневосточные вузы в этом году поступило на четверть больше студентов из других регионов, чем в прошлом году - свыше четырех тысяч молодых людей. "Они видят для себя перспективу получить там образование, знания… найти хорошо оплачиваемую работу. И такие возможности для них в макрорегионе созданы", - добавил Мишустин.

