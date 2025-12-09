https://1prime.ru/20251209/mishustin-865369328.html

Мишустин рассказал о росте ВРП Дальнего Востока

2025-12-09T16:14+0300

экономика

россия

дальний восток

михаил мишустин

владимир путин

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте валового регионального продукта (ВРП) Дальневосточного федерального округа (ДФО) более чем на четверть. "За время реализации действующей стратегии (социально-экономического развития ДФО - ред.) удалось выполнить многие важные для округа задачи, главная из которых, конечно, - обеспечить опережающие темпы роста по ключевым направлениям экономики и социальной сферы, которые должны превышать среднероссийские значения или соответствующие им. В итоге, валовый региональный продукт вырос более чем на четверть", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии "Социально-экономическое развитие ДФО". Он отметил, что объем частных инвестиций за этот период составил порядка 5,5 триллиона рублей. На предприятиях региона создано свыше 170 тысяч новых рабочих мест. Действие нынешней стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной в конце 2009 года, завершается в 2025 году. В ноябре по итогам Восточного экономического форума президент России Владимир Путин поручил к августу 2026 года разработать и утвердить стратегию развития ДФО до 2036 года.

дальний восток

2025

россия, дальний восток, михаил мишустин, владимир путин