https://1prime.ru/20251209/mishustin-865369328.html
Мишустин рассказал о росте ВРП Дальнего Востока
Мишустин рассказал о росте ВРП Дальнего Востока - 09.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о росте ВРП Дальнего Востока
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте валового регионального продукта (ВРП) Дальневосточного федерального округа (ДФО) более чем на четверть. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T16:14+0300
2025-12-09T16:14+0300
2025-12-09T16:14+0300
экономика
россия
дальний восток
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83770/06/837700608_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_68f77e6b21fa2baea173c58329deeb23.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте валового регионального продукта (ВРП) Дальневосточного федерального округа (ДФО) более чем на четверть. "За время реализации действующей стратегии (социально-экономического развития ДФО - ред.) удалось выполнить многие важные для округа задачи, главная из которых, конечно, - обеспечить опережающие темпы роста по ключевым направлениям экономики и социальной сферы, которые должны превышать среднероссийские значения или соответствующие им. В итоге, валовый региональный продукт вырос более чем на четверть", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии "Социально-экономическое развитие ДФО". Он отметил, что объем частных инвестиций за этот период составил порядка 5,5 триллиона рублей. На предприятиях региона создано свыше 170 тысяч новых рабочих мест. Действие нынешней стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной в конце 2009 года, завершается в 2025 году. В ноябре по итогам Восточного экономического форума президент России Владимир Путин поручил к августу 2026 года разработать и утвердить стратегию развития ДФО до 2036 года.
https://1prime.ru/20251209/mishustin-865368953.html
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83770/06/837700608_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_e08ad91da97a1216d28ebd92ea3402df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин рассказал о росте ВРП Дальнего Востока
Мишустин: ВРП Дальнего востока вырос более чем на четверть
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте валового регионального продукта (ВРП) Дальневосточного федерального округа (ДФО) более чем на четверть.
"За время реализации действующей стратегии (социально-экономического развития ДФО - ред.) удалось выполнить многие важные для округа задачи, главная из которых, конечно, - обеспечить опережающие темпы роста по ключевым направлениям экономики и социальной сферы, которые должны превышать среднероссийские значения или соответствующие им. В итоге, валовый региональный продукт вырос более чем на четверть", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии "Социально-экономическое развитие ДФО".
Он отметил, что объем частных инвестиций за этот период составил порядка 5,5 триллиона рублей. На предприятиях региона создано свыше 170 тысяч новых рабочих мест.
Действие нынешней стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной в конце 2009 года, завершается в 2025 году. В ноябре по итогам Восточного экономического форума президент России Владимир Путин поручил к августу 2026 года разработать и утвердить стратегию развития ДФО до 2036 года.
Мишустин призвал наращивать темпы переселения россиян на Дальний Восток