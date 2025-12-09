Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии - 09.12.2025
Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии - 09.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию вторника умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T10:14+0300
2025-12-09T10:14+0300
экономика
рынок
акции
торги
сша
рф
богдан зварич
мосбиржа
московский кредитный банк
акрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию вторника умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,45% относительно предыдущего закрытия - до 2 693 пунктов. В лидерах роста акции "Соллерса" (+3,21%), "Фармсинтеза" (+0,83%), ПИКа (+0,54%), префы "Ленэнерго" (+0,5%) и обыкновенные акции "Фосагро" (+0,44%). В лидерах снижения - акции "Московского кредитного банка" (-1,44%), "Акрона" (-1,04%), "Группы Позитив" (-0,96%), "Магнита" (-0,7%) и "Башнефти" (-0,58%). "Сегодня волатильность сохранится на фоне ожидаемого поступления украинской версии мирного плана. Однако с учетом позиции США, изменившейся по многим вопросам, а также существенно замедлившейся инфляции, потенциал снижения не выглядит значительным", - анализируют геополитическую ситуацию аналитики банка "Синара". При этом любой позитивный сюрприз способен снова развернуть рынок вверх, отмечают они. "Сегодня тенденция к коррекционному снижению российского фондового рынка может быть продолжена, а давление на рынок продолжит оказывать ухудшение ожиданий по геополитике, что в большей степени будет сказывать на "фишках". При этом в менее ликвидных бумагах точечный спрос может сохраниться. Здесь интересными продолжают оставаться акции потребсектора, а также, в преддверии декабрьского заседания ЦБ РФ, где мы ожидаем снижения ставки на 50 базисных пунктов, до 16%, - компаний, чей бизнес чувствителен к ставкам в экономике – девелоперы, компании, имеющие существенную долговую нагрузку", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Ожидается рост волатильности на рынке, а целевым для индекса Мосбиржи сегодня может выступить диапазон 2 630 - 2 750 пунктов, заключил эксперт.
рынок, акции, торги, сша, рф, богдан зварич, мосбиржа, московский кредитный банк, акрон
Экономика, Рынок, Акции, Торги, США, РФ, Богдан Зварич, Мосбиржа, Московский кредитный банк, Акрон
Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций начинает торговую сессию умеренным снижением

Здание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию вторника умеренным снижением, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,45% относительно предыдущего закрытия - до 2 693 пунктов.
В лидерах роста акции "Соллерса" (+3,21%), "Фармсинтеза" (+0,83%), ПИКа (+0,54%), префы "Ленэнерго" (+0,5%) и обыкновенные акции "Фосагро" (+0,44%).
В лидерах снижения - акции "Московского кредитного банка" (-1,44%), "Акрона" (-1,04%), "Группы Позитив" (-0,96%), "Магнита" (-0,7%) и "Башнефти" (-0,58%).
"Сегодня волатильность сохранится на фоне ожидаемого поступления украинской версии мирного плана. Однако с учетом позиции США, изменившейся по многим вопросам, а также существенно замедлившейся инфляции, потенциал снижения не выглядит значительным", - анализируют геополитическую ситуацию аналитики банка "Синара".
При этом любой позитивный сюрприз способен снова развернуть рынок вверх, отмечают они.
"Сегодня тенденция к коррекционному снижению российского фондового рынка может быть продолжена, а давление на рынок продолжит оказывать ухудшение ожиданий по геополитике, что в большей степени будет сказывать на "фишках". При этом в менее ликвидных бумагах точечный спрос может сохраниться. Здесь интересными продолжают оставаться акции потребсектора, а также, в преддверии декабрьского заседания ЦБ РФ, где мы ожидаем снижения ставки на 50 базисных пунктов, до 16%, - компаний, чей бизнес чувствителен к ставкам в экономике – девелоперы, компании, имеющие существенную долговую нагрузку", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Ожидается рост волатильности на рынке, а целевым для индекса Мосбиржи сегодня может выступить диапазон 2 630 - 2 750 пунктов, заключил эксперт.
