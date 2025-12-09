Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций начинает торговую сессию умеренным снижением
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию вторника умеренным снижением, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,45% относительно предыдущего закрытия - до 2 693 пунктов.
В лидерах роста акции "Соллерса" (+3,21%), "Фармсинтеза" (+0,83%), ПИКа (+0,54%), префы "Ленэнерго" (+0,5%) и обыкновенные акции "Фосагро" (+0,44%).
В лидерах снижения - акции "Московского кредитного банка" (-1,44%), "Акрона" (-1,04%), "Группы Позитив" (-0,96%), "Магнита" (-0,7%) и "Башнефти" (-0,58%).
"Сегодня волатильность сохранится на фоне ожидаемого поступления украинской версии мирного плана. Однако с учетом позиции США, изменившейся по многим вопросам, а также существенно замедлившейся инфляции, потенциал снижения не выглядит значительным", - анализируют геополитическую ситуацию аналитики банка "Синара".
При этом любой позитивный сюрприз способен снова развернуть рынок вверх, отмечают они.
"Сегодня тенденция к коррекционному снижению российского фондового рынка может быть продолжена, а давление на рынок продолжит оказывать ухудшение ожиданий по геополитике, что в большей степени будет сказывать на "фишках". При этом в менее ликвидных бумагах точечный спрос может сохраниться. Здесь интересными продолжают оставаться акции потребсектора, а также, в преддверии декабрьского заседания ЦБ РФ, где мы ожидаем снижения ставки на 50 базисных пунктов, до 16%, - компаний, чей бизнес чувствителен к ставкам в экономике – девелоперы, компании, имеющие существенную долговую нагрузку", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Ожидается рост волатильности на рынке, а целевым для индекса Мосбиржи сегодня может выступить диапазон 2 630 - 2 750 пунктов, заключил эксперт.