В Москве пройдет Общее собрание Российской академии наук
В Москве пройдет Общее собрание Российской академии наук - 09.12.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет Общее собрание Российской академии наук
Предложения по укреплению технологического лидерства РФ в различных направлениях исследований и разработок станут главной темой предстоящего во вторник в Москве
2025-12-09
2025-12-09T00:20+0300
2025-12-09T00:20+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Предложения по укреплению технологического лидерства РФ в различных направлениях исследований и разработок станут главной темой предстоящего во вторник в Москве Общего собрания Российской академии наук - высшего органа управления РАН.
Как сообщила пресс-служба РАН, мероприятие объединит ученых вокруг темы "Российская академия наук в решении проблем научно-технологического развития Российской Федерации" и позволит обсудить широкий круг вопросов — от масштабной программы научного космоса до развития биобанкирования, ядерных технологий, генетики, медицины. Главной темой собрания станут предложения ученых по укреплению технологического лидерства России — их Академии наук поручил разработать президент России Владимир Путин.
Эта работа велась отделениями РАН в течение 2025 года, и ее ключевые результаты будут представлены в ходе предстоящей научной сессии. С докладом об участии Российской академии наук в научно-технологическом развитии страны выступит президент РАН Геннадий Красников.
Кроме того, члены РАН расскажут о научно-технологическом прогнозе как основе национальной стратегии социально-экономического развития, поднимут тему уроков COVID-19 для будущих пандемий, коснутся задач обращения с отработавшим ядерным топливом и прогнозирования климатических изменений.
В Москве пройдет Общее собрание Российской академии наук
На Общем собрании РАН обсудят предложения по укреплению технологического лидерства
