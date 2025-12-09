В Euroclear испугались мести Москвы

https://1prime.ru/20251209/moskva-865380171.html

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear, имеющий около 16 миллиардов евро клиентских активов в России, может потерять эти средства в случае реализации плана Еврокомиссии по замороженным российским средствам, заявил гендиректор по финансовым рискам Гийом Элие в интервью AFP."Если решение Евросоюза будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов", — отметил он.Элие подчеркнул, что в ЕС обещают некие гарантии, которые якобы должны защитить европейские активы, однако до сих пор неясно, насколько гарантии будут действенными в случае изменения политической ситуации в этих странах. "Мы очень ясно дали понять, что у нас по-прежнему есть опасения", — добавил финансист.В понедельник глава бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранятся замороженные активы российского Центробанка в ЕС, Валери Урбен сообщила, что предложение о репарационном кредите для Украины за счёт российских активов — это "неизведанная территория", представляющая риск для финансовой стабильности. По её словам, другие центральные банки, хранящие свои резервы в Euroclear, уже начали задаваться вопросами о безопасности своих депозитов.Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен ранее сообщал, что страна не будет использовать замороженные активы российского Центробанка для кредита Украине без гарантии со стороны ЕС и отказывается поддаваться давлению в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно подчеркивал, что его страна нуждается в чётких и надёжных гарантиях от европейских стран для реализации плана Еврокомиссии по использованию этих активов в качестве основы для кредита Украине.Ситуация с российскими активамиПосле начала специальной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. В ЕС находится более 200 миллиардов евро, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем — Euroclear, расположенной в Бельгии.Брюссель, пообещав помогать Киеву столько, сколько потребуется, истощил свои имеющиеся ресурсы, а предоставлять дополнительные средства из собственных бюджетов страны ЕС не желают. На этом фоне Еврокомиссия пытается добиться согласия от Бельгии на использование российских активов.Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которые рассматриваются как так называемый репарационный кредит, который Украина обязуется вернуть после завершения конфликта, если Москва "возместит ей материальный ущерб".В ответ на это Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы размещаются на специальных счетах типа "С". Вывод средств с них возможен исключительно по решению специальной правительственной комиссии.

