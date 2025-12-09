Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Euroclear испугались мести Москвы - 09.12.2025
https://1prime.ru/20251209/moskva-865380171.html
В Euroclear испугались мести Москвы
В Euroclear испугались мести Москвы - 09.12.2025, ПРАЙМ
В Euroclear испугались мести Москвы
Бельгийский депозитарий Euroclear, имеющий около 16 миллиардов евро клиентских активов в России, может потерять эти средства в случае реализации плана... | 09.12.2025
2025-12-09T22:38+0300
2025-12-09T22:38+0300
украина
москва
бельгия
ес
euroclear
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/79475/26/794752662_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ba59ae986bfb2023456b1a2f930752ad.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear, имеющий около 16 миллиардов евро клиентских активов в России, может потерять эти средства в случае реализации плана Еврокомиссии по замороженным российским средствам, заявил гендиректор по финансовым рискам Гийом Элие в интервью AFP."Если решение Евросоюза будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов", — отметил он.Элие подчеркнул, что в ЕС обещают некие гарантии, которые якобы должны защитить европейские активы, однако до сих пор неясно, насколько гарантии будут действенными в случае изменения политической ситуации в этих странах. "Мы очень ясно дали понять, что у нас по-прежнему есть опасения", — добавил финансист.В понедельник глава бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранятся замороженные активы российского Центробанка в ЕС, Валери Урбен сообщила, что предложение о репарационном кредите для Украины за счёт российских активов — это "неизведанная территория", представляющая риск для финансовой стабильности. По её словам, другие центральные банки, хранящие свои резервы в Euroclear, уже начали задаваться вопросами о безопасности своих депозитов.Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен ранее сообщал, что страна не будет использовать замороженные активы российского Центробанка для кредита Украине без гарантии со стороны ЕС и отказывается поддаваться давлению в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно подчеркивал, что его страна нуждается в чётких и надёжных гарантиях от европейских стран для реализации плана Еврокомиссии по использованию этих активов в качестве основы для кредита Украине.Ситуация с российскими активамиПосле начала специальной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. В ЕС находится более 200 миллиардов евро, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем — Euroclear, расположенной в Бельгии.Брюссель, пообещав помогать Киеву столько, сколько потребуется, истощил свои имеющиеся ресурсы, а предоставлять дополнительные средства из собственных бюджетов страны ЕС не желают. На этом фоне Еврокомиссия пытается добиться согласия от Бельгии на использование российских активов.Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которые рассматриваются как так называемый репарационный кредит, который Украина обязуется вернуть после завершения конфликта, если Москва "возместит ей материальный ущерб".В ответ на это Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы размещаются на специальных счетах типа "С". Вывод средств с них возможен исключительно по решению специальной правительственной комиссии.
украина
москва
бельгия
украина, москва, бельгия, ес, euroclear, замороженные российские активы
УКРАИНА, МОСКВА, БЕЛЬГИЯ, ЕС, Euroclear, замороженные российские активы
22:38 09.12.2025
 
В Euroclear испугались мести Москвы

Euroclear: Москва может конфисковать активы депозитария на 16 миллиардов евро

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear, имеющий около 16 миллиардов евро клиентских активов в России, может потерять эти средства в случае реализации плана Еврокомиссии по замороженным российским средствам, заявил гендиректор по финансовым рискам Гийом Элие в интервью AFP.
"Если решение Евросоюза будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов", — отметил он.
Элие подчеркнул, что в ЕС обещают некие гарантии, которые якобы должны защитить европейские активы, однако до сих пор неясно, насколько гарантии будут действенными в случае изменения политической ситуации в этих странах.
"Мы очень ясно дали понять, что у нас по-прежнему есть опасения", — добавил финансист.
В понедельник глава бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранятся замороженные активы российского Центробанка в ЕС, Валери Урбен сообщила, что предложение о репарационном кредите для Украины за счёт российских активов — это "неизведанная территория", представляющая риск для финансовой стабильности. По её словам, другие центральные банки, хранящие свои резервы в Euroclear, уже начали задаваться вопросами о безопасности своих депозитов.
Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен ранее сообщал, что страна не будет использовать замороженные активы российского Центробанка для кредита Украине без гарантии со стороны ЕС и отказывается поддаваться давлению в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно подчеркивал, что его страна нуждается в чётких и надёжных гарантиях от европейских стран для реализации плана Еврокомиссии по использованию этих активов в качестве основы для кредита Украине.
Ситуация с российскими активами

После начала специальной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. В ЕС находится более 200 миллиардов евро, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем — Euroclear, расположенной в Бельгии.
Брюссель, пообещав помогать Киеву столько, сколько потребуется, истощил свои имеющиеся ресурсы, а предоставлять дополнительные средства из собственных бюджетов страны ЕС не желают. На этом фоне Еврокомиссия пытается добиться согласия от Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которые рассматриваются как так называемый репарационный кредит, который Украина обязуется вернуть после завершения конфликта, если Москва "возместит ей материальный ущерб".
В ответ на это Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы размещаются на специальных счетах типа "С". Вывод средств с них возможен исключительно по решению специальной правительственной комиссии.
УКРАИНА МОСКВА БЕЛЬГИЯ ЕС Euroclear замороженные российские активы
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
