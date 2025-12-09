https://1prime.ru/20251209/napravlenija-865346112.html

Названы самые бюджетные направления для отдыха в 2025 году

2025-12-09T05:59+0300

бизнес

экономика

белоруссия

казахстан

грузия

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Отдых в Белоруссии, Казахстане или Грузии оказался самым бюджетным для россиян в текущем году, а самым дорогим - в странах Латинской Америки, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса путешествий "Туту". "Неделю вдвоем с минимальными затратами в 2025 году россияне могли провести в странах ближнего зарубежья. Самым бюджетным направлением стала Беларусь, где недельный отпуск на двоих обходился в среднем в 61 тысячу рублей. Далее по стоимости отдых в Казахстане - около 70 тысяч рублей, и в Грузии - 93 тысячи", - говорится в исследовании. Среди бюджетных направлений также оказались Армения со средней стоимостью отдыха в 96 тысяч рублей, Узбекистан - 105 тысяч, Киргизия - 115 тысяч и Турция - 129 тысяч рублей. "Среди дорогих направлений лидируют Колумбия, Мексика, Перу и Чили, где недельный отдых на двоих мог стоить от 300 тысяч рублей и выше", - указали в компании. Как пояснил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий "Туту" Артем Кузьмин, экзотические и дальние страны Латинской Америки и Океании пока остаются дорогими для путешественников в первую очередь из-за перелетов - стоимость удобных билетов начинается от 200 тысяч рублей в обе стороны. "По нашим прогнозам, в 2026 году среди бюджетных направлений может оказаться Китай, спрос на поездки в который растет, в том числе на новогодние праздники", - добавил он.

2025

