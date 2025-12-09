https://1prime.ru/20251209/napravlenija-865346112.html
Названы самые бюджетные направления для отдыха в 2025 году
Названы самые бюджетные направления для отдыха в 2025 году - 09.12.2025, ПРАЙМ
Названы самые бюджетные направления для отдыха в 2025 году
Отдых в Белоруссии, Казахстане или Грузии оказался самым бюджетным для россиян в текущем году, а самым дорогим - в странах Латинской Америки, выяснили для РИА... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T05:59+0300
2025-12-09T05:59+0300
2025-12-09T05:59+0300
бизнес
экономика
белоруссия
казахстан
грузия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865346112.jpg?1765249185
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Отдых в Белоруссии, Казахстане или Грузии оказался самым бюджетным для россиян в текущем году, а самым дорогим - в странах Латинской Америки, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса путешествий "Туту".
"Неделю вдвоем с минимальными затратами в 2025 году россияне могли провести в странах ближнего зарубежья. Самым бюджетным направлением стала Беларусь, где недельный отпуск на двоих обходился в среднем в 61 тысячу рублей. Далее по стоимости отдых в Казахстане - около 70 тысяч рублей, и в Грузии - 93 тысячи", - говорится в исследовании.
Среди бюджетных направлений также оказались Армения со средней стоимостью отдыха в 96 тысяч рублей, Узбекистан - 105 тысяч, Киргизия - 115 тысяч и Турция - 129 тысяч рублей.
"Среди дорогих направлений лидируют Колумбия, Мексика, Перу и Чили, где недельный отдых на двоих мог стоить от 300 тысяч рублей и выше", - указали в компании.
Как пояснил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий "Туту" Артем Кузьмин, экзотические и дальние страны Латинской Америки и Океании пока остаются дорогими для путешественников в первую очередь из-за перелетов - стоимость удобных билетов начинается от 200 тысяч рублей в обе стороны.
"По нашим прогнозам, в 2026 году среди бюджетных направлений может оказаться Китай, спрос на поездки в который растет, в том числе на новогодние праздники", - добавил он.
белоруссия
казахстан
грузия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, белоруссия, казахстан, грузия
Бизнес, Экономика, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, ГРУЗИЯ
Названы самые бюджетные направления для отдыха в 2025 году
"Туту": отдых в Белоруссии, Казахстане или Грузии оказался самым бюджетным для россиян
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Отдых в Белоруссии, Казахстане или Грузии оказался самым бюджетным для россиян в текущем году, а самым дорогим - в странах Латинской Америки, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса путешествий "Туту".
"Неделю вдвоем с минимальными затратами в 2025 году россияне могли провести в странах ближнего зарубежья. Самым бюджетным направлением стала Беларусь, где недельный отпуск на двоих обходился в среднем в 61 тысячу рублей. Далее по стоимости отдых в Казахстане - около 70 тысяч рублей, и в Грузии - 93 тысячи", - говорится в исследовании.
Среди бюджетных направлений также оказались Армения со средней стоимостью отдыха в 96 тысяч рублей, Узбекистан - 105 тысяч, Киргизия - 115 тысяч и Турция - 129 тысяч рублей.
"Среди дорогих направлений лидируют Колумбия, Мексика, Перу и Чили, где недельный отдых на двоих мог стоить от 300 тысяч рублей и выше", - указали в компании.
Как пояснил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий "Туту" Артем Кузьмин, экзотические и дальние страны Латинской Америки и Океании пока остаются дорогими для путешественников в первую очередь из-за перелетов - стоимость удобных билетов начинается от 200 тысяч рублей в обе стороны.
"По нашим прогнозам, в 2026 году среди бюджетных направлений может оказаться Китай, спрос на поездки в который растет, в том числе на новогодние праздники", - добавил он.