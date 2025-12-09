Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.12.2025
В Кремле прокомментировали решение об изменении НДС
Принятое решение о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) обосновано и необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Принятое решение о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) обосновано и необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это решение, которое принято, оно обосновано, необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны", - сказал Песков журналистам о повышении НДС. Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. При этом в понедельник глава государства выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным решением.
россия, рф, дмитрий песков, владимир путин, минфин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Минфин
13:39 09.12.2025
 
В Кремле прокомментировали решение об изменении НДС

Песков назвал принятое решение по НДС обоснованным и необходимым

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Принятое решение о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) обосновано и необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это решение, которое принято, оно обосновано, необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны", - сказал Песков журналистам о повышении НДС.
Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
При этом в понедельник глава государства выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным решением.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Важно, чтобы с повышением НДС бизнес не уходил в тень, заявил Путин
Вчера, 17:12
 
ЭкономикаРОССИЯРФДмитрий ПесковВладимир ПутинМинфин
 
 
