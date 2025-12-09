https://1prime.ru/20251209/nds--865362252.html
В Кремле прокомментировали решение об изменении НДС
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Принятое решение о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) обосновано и необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это решение, которое принято, оно обосновано, необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны", - сказал Песков журналистам о повышении НДС. Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. При этом в понедельник глава государства выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным решением.
